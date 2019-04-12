Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 19:15

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу благодаря позитивным статданным по экономике Китая, а также сильной отчетности американских банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,2% - до 387,53 пункта, сократив недельное падение до 0,2%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,26%, французский CAC 40 - на 0,31%, германский DAX - на 0,54%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,24%, итальянский FTSE MIB - 0,8%.

Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%.

"Рост китайского экспорта очень воодушевляет, поскольку показывает, что спрос на товары из КНР остается сильным, несмотря на замедление темпов глобального экономического роста", - отмечает аналитик CMC Markets Майк Хьюсон.

"В то же время снижение импорта говорит о сохранении трудностей в китайской экономике", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Эксперты в среднем ожидали менее существенного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.

Эти данные показывают, что усилия китайских властей по поддержке роста объемов кредитования приносят плоды, отмечают аналитики.

Подындекс банковского сектора в Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов на 1,9% вслед за подъемом котировок акций JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo, результаты которых за первый квартал 2019 года превзошли ожидания рынка.

Поддержку банковскому сектору также оказал рост доходностей гособлигаций Германии, Франции и ряда других европейских стран. Доходность 10-летних бондов ФРГ выросла на 6 базисных пунктов (б.п.), Франции - на 7 б.п.

Акции BNP Paribas, Deutsche Bank, Banco Santander, Bank of Ireland подорожали по итогам торгов в пятницу соответственно на 3,4%, 2,2%, 1,8% и 4,8%.

Стоимость бумаг Volkswagen выросла на 1,2%. Германская автомобилестроительная группа сократила продажи в первом квартале 2019 года, однако заявила, что оптимистично оценивает свои перспективы в этом году, и особенно во втором полугодии.

Стоимость бумаг германского производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec подскочила на 6,6%. Как говорится в предварительной отчетности компании, ее выручка за первое полугодие текущего финансового года увеличилась на 9% (без учета колебаний валютных курсов рост показателя составил 7%).

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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