Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:41

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы в основном завершили торги в пятницу в небольшом плюсе, поддержку рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего Федеральную резервную систему (ФРС) снизить базовую процентную ставку.

До этого рынки колебались, трейдеры пытались осмыслить очередные заявления о ходе торговых переговоров США и Китая, а также новости о подготовке к Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,1%, до 388,23 пункта. Индикатор поднялся на 2,4% за неделю.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,2%, итальянский FTSE MIB - также на 0,2%. Испанский IBEX 35 снизился по итогам торгов на 0,3%.

Д.Трамп, выступая перед журналистами в пятницу, заявил, что Федрезерву следует понизить базовую ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе.

"ФРС должна опустить ставку и избавиться от количественного ужесточения", - сказал Д.Трамп.

Он призвал центробанк перейти к количественному смягчению, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

Несмотря на то, что торговый спор США и Китая находится в центре внимания инвесторов, вероятность положительного исхода уже в основном заложена в рынки, отмечает аналитик UBS Wealth Management Джеффри Ю.

"Мы не помним заголовков, которые говорили бы о том, что торговые переговоры движутся в неверном направлении. Поэтому - как вы думаете, насколько велик дополнительный потенциал к росту", - цитирует эксперта Dow Jones.

Также в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Германии в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с январем и снизился на 0,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,5% и снижения второго на 1,4%.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, попросив ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года. Т.Мэй пояснила, что в настоящий момент британское правительство работает с оппозицией, чтобы найти консенсус по Brexit.

Продление может привести к тому, что Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23 мая. Т.Мэй отметила, что участие Великобритании в выборах не входит в интересы ни Лондона, ни Брюсселя. В то же время, отметила премьер, Лондон принимает позицию Брюсселя, согласно которой Великобритания обязана принимать участие в выборах, если она на момент 23 мая все еще будет в составе ЕС.

Акции горнодобывающих и сталелитейных компаний Европы подорожали по итогам торгов в пятницу. В частности, бумаги Rio Tinto выросли в цене на 1,7%, BHP Group - на 1,6%, Anglo American на 2,2%, Glencore - на 1,1%.

Капитализация ArcelorMittal поднялась на 1,2%, Tenaris - на 3%.

Бумаги британской сети ресторанов Berkeley Group подешевели на 1,7%, несмотря на данные о росте выручки за последние 10 недель на 2,8%.

Стоимость бумаг компании The Drilling Company of 1972, также известной как Maersk Drilling, выросла на 2,7% во второй день торгов после размещения. Эта компания была выделена из датской AP Moeller-Maersk и объединила ее буровые активы.

Капитализация швейцарского страховщика Zurich Insurance упала на 4,4%. Ранее было объявлено о назначении трех новых членов в совет директоров, который теперь на 45% состоит из женщин.

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