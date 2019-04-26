Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:19

Лондон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном выросли в пятницу вслед за котировками акций автопроизводителей и фармацевтических компаний.

Некоторую поддержку рынку оказали благоприятные статданные по экономике США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу увеличился на 0,2% - до 391,01 пункта.

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,2%, германский DAX - на 0,3%, испанский IBEX 35 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - также на 0,1%. Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,1%.

Рост ВВП США в первом квартале 2019 года составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали экономический подъем на уровне 2,3%.

Более сильный, чем ожидалось, рост обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов, отмечают в Минторговли.

Акции Renault SA подорожали на 2,3% по итогам торгов в пятницу. Отчетность французского автопроизводителя за первый квартал оказалась на уровне прогнозов рынка.

Кроме того, СМИ сообщили о том, что Renault планирует предложить партнеру по альянсу Nissan Motor Co. объединить компании в рамках новой холдинговой структуры. Как пишет MarketWatch со ссылкой на источники, Renault предлагает поделить доли в холдинговой компании поровну и обеспечить равное представительство двух фирм в правлении новой структуры.

Отчет Daimler AG за минувший квартал указал на снижение прибыли германского автоконцерна. При этом Daimler подтвердил прогнозы продаж, выручки и прибыли на 2019 год. Акции Daimler в пятницу выросли в цене на 0,8%.

Стоимость бумаг фармкомпании Sanofi SA подскочила на 3,5% на хорошей отчетности компании.

Котировки акций нефтекомпаний снизились вслед за падением цен на нефть: бумаги BP подешевели на 2,3%, Total - на 1,4%.

Цена акций Deutsche Bank уменьшилась на 2,7%, несмотря на то, что банк зафиксировал резкое увеличение чистой прибыли в январе-марте, а его выручка хоть и снизилась, но оказалась лучше прогнозов.

Капитализация Royal Bank of Scotland упала на 4%, поскольку результаты британского банка за минувший квартал разочаровали рынок.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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