Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 18:35

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы развернулись вверх в ходе торгов в пятницу и завершили сессию на максимальных уровнях за последние 22 месяца на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 398,01 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 0,17%, французский CAC 40 вырос на 0,67%, британский FTSE 100 снизился на 0,05%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили-0,41% и 0,36% соответственно.

США и Китай добились определенного прогресса в торговых переговорах и близки к завершению работы на некоторыми разделами соглашения в рамках первого этапа урегулирования торгового спора, сообщил телеканал CNBC в пятницу со ссылкой на заявление Торгпредства США по итогам переговоров, которые торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Эти новости подтолкнули вверх рынки акций в США и Европе.

В центре внимания рынков также остаются новости, касающиеся выхода Великобритании из Европейского союза, и корпоративная отчетность.

Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании. Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил журналистам, что для проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря нужно согласие лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. По словам Джонсона, парламентарии получат больше времени, чтобы изучить сделку по Brexit и завершить этот процесс, но "только если Лейбористская партия согласится на выборы 12 декабря". Он подчеркнул, что "оппозиции, Джереми Корбину решать, хочет ли он заключить эту сделку или нет".

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что настроения деловых кругов в Германии в октябре были стабильными, тогда как ожидания неожиданно улучшились.

Индекс доверия предпринимателей к экономике ФРГ в текущем месяце остался на сентябрьском уровне 94,6 пункта. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 94,5 пункта.

В то же время индекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время в октябре вырос до 91,5 пункта с 90,9 пункта в сентябре, когда показатель упал до минимума с июня 2009 года. Индикатор отношения к текущей ситуации снизился до 97,8 пункта с 98,6 пункта месяцем ранее.

Акции британского банка Barclays, второго по величине активов в стране, прибавили в цене 2,4%, несмотря на то, что он зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2019 года, зарезервировав 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) на выплаты компенсаций по делу о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Цена бумаг крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) повысилась на 6,4%, после того как она отчиталась о росте чистой прибыли в третьем квартале, но ухудшила годовой прогноз.

Бумаги французской холдинговой компания Kering SA, владеющей известными модными брендами, подорожали на 8,7%, так как она увеличила выручку в третьем квартале года на 14% благодаря сильным показателям ее флагманского бренда Gucci.

Рыночная стоимость французской Renault SA увеличилась на 0,1%, после того как автомобильная компания, вторая по величине во Франции, отчиталась о снижении выручки в третьем квартале года на 1,6% в том числе из-за падения продаж в Китае.

Капитализация Eni SpA уменьшилась на 0,7%, поскольку итальянская нефтегазовая компания сократила прибыль в третьем квартале на 44%, хотя и зафиксировала увеличение добычи нефти и газа, причем показатель стал самым высоким для третьего квартала

Котировки бумаг разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA рухнули на 16,2% после того, как компания снизила прогнозы на текущий год на фоне слабого спроса на ее новые видеоигры.

Бумаги французской консалтинговой компании Capgemini SE подешевели на 5,1%, так как она ухудшила годовой прогноз выручки из-за беспокойства о замедлении темпов роста экономики.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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