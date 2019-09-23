Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 18:51

Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник существенным снижением под давлением статистических данных, которые не оправдали ожиданий экспертов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрылся снижением на 0,8% и составил 389,80 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,26%, германский индекс DAX - на 1,01%, французский CAC 40 - на 1,05%, испанский IBEX 35 - на 0,93%, итальянский FTSE MIB - на 1,01%.

Основным событием, повлиявшим на рынок, стала публикация статданных, указавших на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года, чего не ожидали аналитики.

Индекс менеджеров закупок в текущем месяце упал до 41,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе, свидетельствуют данные IHS Markit. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов.

Значение индекса PMI для промышленного сектора Франции также оказалось слабее прогнозов. Индикатор упал до 50,3 пункта в сентябре против 51,1 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,2 пункта.

Падение активности в промышленном секторе еврозоны стало самым существенным с октября 2012 года. Индекс PMI рухнул до 45,6 пункта в сентябре против 47,0 пункта в августе, не оправдав ожиданий аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне 47,3 пункта.

Резкое падение продемонстрировали автомобильный, горнорудный и банковский секторы.

Бумаги Commerzbank подешевели на 7,5%, акции Deutsche Bank снизились на 3,5%, Banco Santander - на 2,75%, Credit Suisse Group - на 2,8%.

Стоимость акций Peugeot снизилась на 4,08%, Daimler - на 2,3%, Volkswagen AG - на 2%, BMW - на 1,8%, Renault - также на 1,8%.

Акции ArcelorMittal по итогам торгов опустились на 5,9%.

Тем временем новость о крахе старейшего британского туроператора Thomas Cook способствовала росту акций других европейских туроператоров и авиакомпаний.

Как сообщалось, совет директоров Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Долги компании составляют около 2 млрд фунтов.

Акции TUI подорожали на 7,2% и стали лидером роста среди основных компонентов индекса Stoxx Europe 600. Бумаги easyJet PLC прибавили в цене 4,6%, Ryanair - 0,85%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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