Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 11:22

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе сессии в четверг, участники рынка оценивают заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:57 МСК увеличился на 0,25%, до 378,23 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,76%, французский CAC 40 - на 0,35%, германский DAX - на 0,52%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,24%, испанский IBEX 35 снизился на 0,16%.

Инвесторы внимательно следят за заявлениями представителей центробанков мира, стараясь распознать сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.

В четверг главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил в интервью агентству Bloomberg, что в настоящее время он не видит проблем в низких ставках в еврозоне, хотя и не исключил, что они могут проявиться в будущем.

Также он добавил, что пока рано говорить о каких-либо мерах для поддержки банков еврозоны, например, о том, чтобы применить более высокие процентные ставки к резервам средств на счетах банков.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан отметил, что инверсия кривой доходности гособлигаций США (ситуация, при которой доходность краткосрочных гособлигаций оказалась выше доходности более долгосрочных бондов) пока наблюдается слишком недолго и не является основанием для снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

В свою очередь, его коллега из Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что считает верным решение Федрезерва приостановить повышение ставок, чтобы дождаться проявления последствий ужесточения денежно-кредитной политики, предпринятого в прошлом году.

В четверг также стало известно, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в марте опустился до 105,5 пункта с пересмотренных 106,2 пункта в феврале. Показатель снизился 9-й месяц подряд, а его мартовское значение стало минимальным с октября 2016 года.

Курс ценных бумаг Bayer AG опустился на 1% после того, как американский суд обязал американскую химкомпанию Monsanto, входящую в Bayer, выплатить $80,3 млн по делу о возникновении онкологических заболеваний в результате использования гербицида Roundup.

Таким образом, Monsanto и Bayer проиграли уже второе масштабное разбирательство в связи с Roundup, при этом своей очереди ожидают около 11,2 тыс. связанных с Roundup исков. По оценкам экспертов, совокупные выплаты по всем искам могут превысить $5 млрд.

Акции Swedbank упали на 3,7%, прежде чем торги ими были приостановлены, на новости, что совет директоров банка отправил гендиректора Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле.

Врио гендиректора пока будет финансовый директор банка Андерс Карлссон.

Котировки бумаг французского автопроизводителя Peugeot поднимаются на 0,15%. Ранее компания объявила о приобретении контролирующей доли акций в китайском оптовом продавце автозапчастей Longstar.

Капитализация испанского ритейлера одежды Inditex растет на 0,6%, французского производителя лекарств Sanofi - на 1,3%, британского производителя табачных изделий British American Tobacco - на 2,1%, итальянского автопроизводителя Ferrari - на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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