Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 13:59

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют активный рост в ходе торгов в пятницу, инвесторы с оптимизмом восприняли сильные показатели китайской внешней торговли и начало сезона корпоративной отчетности в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 14:31 мск поднялся на 0,1% - до 387,28 пункта. Тем не менее, с начала недели индикатор уменьшился на 0,25%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,34%, французский CAC 40 - на 0,38%, германский DAX - на 0,64%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,4%, итальянский FTSE MIB - 0,8%.

Как сообщалось, объем китайского экспорта в долларовом выражении подскочил в марте на 14,2% относительно марта прошлого года, до $198,67 млрд. При этом импорт снизился на 7,6%, до $166,02 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд.

Тем временем JPMorgan Chase & Co., крупнейший в США банк по размеру активов, увеличил прибыль и выручку лучше прогнозов рынка по итогам первого квартала 2019 года. Банк первым среди крупных компаний обнародовал свою отчетность за минувший квартал, и сильные показатели придали рынку оптимизма.

Стоимость бумаг германского производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec подскочила на 5,8%. Как говорится в предварительной отчетности компании, ее выручка за первое полугодие текущего финансового года увеличилась на 9% (без учета колебаний валютных курсов темпы роста показателя составили 7%).

Акции британской трейдинговой платформы Plus 500 рухнули на 28% на данных о падении выручки в первом квартале до $54 млн вместо ожидавшихся $113 млн. Из-за слабой отчетности аналитики Berenberg ухудшили рекомендации по бумагам компании до "держать" с "покупать".

Рыночная стоимость других онлайн-платформ для трейдинга, включая CMC Markets и IG Group Holdings, снижается более чем на 1%.

Цена табачной компании British American Tobacco уменьшается на 1,2%, Imperial Brands - на 0,7% на новости, что американская аптечная сеть Rite-Aid планирует прекратить продажу электронных сигарет. При этом покупатели по-прежнему смогут купить в аптеках Rite-Aid обычные сигареты.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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