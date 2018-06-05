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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 12:14 05.06.2018 - 12:14

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов во вторник повышаются, исключением выступает британский рынок, в том числе из-за сильного падения котировок акций Royal Bank of Scotland Plc.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:47 МСК увеличился на 0,38% - до 389,57 пункта.

Французский индикатор CAC 40 к этому времени поднялся на 0,57%, германский DAX - на 0,97%, испанский IBEX 35 - на 0,59%, итальянский FTSE MIB - на 0,74%.

В то же время британский FTSE 100 потерял с открытия рынка 0,35%.

Котировки акций RBS упали на 3,6% - до 270,7 пенса. Правительство Великобритании продало 925 млн бумаг банка (7,7%) по цене 271 пенс каждая на общую сумму 2,51 млрд фунтов стерлингов ($3,34 млрд). При спасении RBS десять лет назад правительство в среднем заплатило по 5 фунтов за каждую акцию, отмечает Dow Jones.

Кроме того, на британском рынке дешевеют акции круизной компании Carnival Plc (на 5,5%) и авиагруппы International Consolidated Airlines Group SA (на 2,9%).

В то же время поднимается рыночная стоимость сталелитейной компании Evraz Plc (на 3,2%) и ритейлера Kingfisher (на 1,3%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Великобритании увеличился в мае до 54 пункта по сравнению с 52,8 пункта в предшествующий месяц. При этом аналитики ожидали менее значительного повышения - до 53 пунктов. Показатель вырос второй месяц подряд.

PMI в сфере услуг в еврозоне в мае, согласно окончательным данным, составил 53,8 пункта по сравнению с 54,7 пункта месяцем ранее, сообщает Markit. Это минимальный уровень с января 2017 года.

Сводный PMI опустился до самого низкой отметки с ноября 2016 года - до 54,1 пункта против 55,1 в апреле.

В Германии майский сводный PMI опустился в прошлом месяце до 53,4 пункта с 54,6 пункта в апреле, индекс сферы услуг упал до 52,1 пункта с 53 пункта. В обоих случаях - минимум с сентября 2016 года.

Во Франции сводный индекс снизился до 54,2 пункта с апрельских 56,9 пункта, индикатор сферы услуг уменьшился до 54,3 пункта с 57,4 пункта. В обоих случаях - минимум с января 2017 года.

Розничные продажи в еврозоне в апреле увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 0,5%.

Цена акций Voestalpine AG опустилась на 0,9%. Главный исполнительный директор сталепроизводителя Вольфганг Эдер объявил об уходе с поста после годового собрания акционеров в июле 2019 года.

При этом дорожают бумаги представителей технологического сектора ASM International N.V. (на 5%) и Wirecard AG (на 1,7%).

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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