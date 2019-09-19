Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 12:01

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в четверг за счет роста акций банков после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США смягчить денежно-кредитную политику.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:24 МСК вырос на 0,38% и составил 390,90 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,32%, германский индекс DAX - на 0,28%, французский CAC 40 - на 0,72%, испанский IBEX 35 - на 0,90%, итальянский FTSE MIB - на 0,67%.

ФРС в среду приняла ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки в случае материализации рисков для экономического прогноза в США, однако обнародованный медианный прогноз руководства ФРС предусматривает сохранение текущего курса ДКП до конца года.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания, прошедшего на минувшей неделе, также принял решение о снижении ставки. Ставка по депозитам была снижена на 0,1 процентного пункта - до минус 0,5% годовых. Вместе с тем руководство приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Акции европейских банков уверенно дорожают: Commerzbank - на 3,7%, Bankia - 4,6%, UniCredit - 2,1%, Bank of Ireland - 1,7%.

Бумаги IG Group повышаются на 8,3% после того, как британский поставщик услуг онлайн-торговли отчитался о результатах за первый финансовый квартал.

Между тем акции Next теряют в цене 3,9%, поскольку ритейлер оставил годовой прогноз на прежнем уровнем, чем разочаровал инвесторов.

Трейдеры в четверг ждут итогов заседания Банка Англии, которые будут обнародованы в 14:00 МСК. Аналитики в целом ожидают, что британский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне, пишет MarketWatch.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в Великобритании в августе.

Объем розничных продаж уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи подскочили на 2,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение первого показателя на июльском уровне и рост второго на 2,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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