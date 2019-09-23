Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 12:39

Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в ходе торговой сессии в понедельник на статданных, не оправдавших ожиданий аналитиков.

В то же время новость о прекращении деятельности старейшего британского туроператора Thomas Cook вызвала рост стоимости акций других туроператоров и авиакомпаний Европы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:37 мск упал на 0,79% и составил 389,85 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,63%, германский индекс DAX - на 1,17%, французский CAC 40 - на 0,91%, испанский IBEX 35 - на 0,9%, итальянский FTSE MIB - на 1,06%.

Опубликованные в понедельник статданные указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года.

Индекс менеджеров закупок в текущем месяце упал до 41,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе, свидетельствуют данные IHS Markit. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов.

Значение индекса PMI для промышленного сектора Франции также оказалось слабее прогнозов. Индикатор упал до 50,3 пункта в сентябре против 51,1 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,2 пункта.

Падение активности в промышленном секторе еврозоны стало самым существенным с октября 2012 года. Индекс PMI рухнул до 45,6 пункта в сентябре против 47,0 пункта в августе, не оправдав ожиданий аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне 47,3 пункта.

Акции европейских банков существенно дешевеют после публикации статданных.

Бумаги Commerzbank падают на 5,8%, акции Deutsche Bank снижаются на 3,7%, Banco Santander - на 2,45%, Credit Suisse Group - на 2,3%.

Тем временем новость о крахе старейшего британского туроператора способствовала росту акций других европейских туроператоров и авиакомпаний.

Как сообщалось, совет директоров Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Долги компании составляют около 2 млрд фунтов.

Акции TUI дорожают на 6,3% и являются лидером роста среди основных компонентов индекса Stoxx Europe 600. Бумаги easyJet PLC прибавляют в цене 3,97%, Ryanair - 1,36%.

ор им ав*

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