Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 19:18

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили в небольшом плюсе торги в четверг, сигналы о состоянии торговых отношений США и Китая, а также статданные по экономике еврозоны не вызвали энтузиазма у трейдеров.

Котировки акций нефтяных компаний выросли вслед за скачком цен на нефть на сообщениях об атаках на два судна в Оманском заливе, однако к окончанию торгов снизились.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,2% и составил 380,33 пункта.

Британский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 завершили торги незначительным подъемом - на 0,01%, германский DAX увеличился на 0,4%, испанский индекс IBEX 35 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,8%.

Бумаги британской нефтекомпании BP к закрытию рынка подешевели на 0,3%, Royal Dutch Shell - на 0,2%. Цены на нефть сократили рост в ходе торгов после снижения ОПЕК прогноза повышения мирового спроса на нефть в этом году.

Торговый конфликт США и Китая остается в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп накануне заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта.

"США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

"Учитывая, что события, происходящие по всему миру, не обещают ничего хорошего, инвесторы стремятся двигаться в сторону наиболее надежных активов, что поддерживает иену, швейцарский франк и золото", - цитирует MarketWatch аналитика London Capital Group Айпек Озкардескую.

Финансовая отчетность европейских компаний остается неоднозначной, и трейдеры ищут способы оценить экономическое состояние региона.

Статистическое управление Евросоюза в четверг опубликовало данные о динамике промышленного производства в еврозоне за апрель. Объем промпроизводства снизился на 0,5% относительно предыдущего месяца, что совпало с ожиданиями рынка. В годовом выражении снижение промпроизводства составило 0,4%, тогда как прогнозировалось падение на 0,6%.

Тем временем потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в мае 2019 года на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно апреля цены повысились на 0,3%. Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, увеличились на 0,2% в помесячном и на 1,4% в годовом выражении. Все четыре показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами рынка.

Котировки бумаг горнодобывающих компаний выросли вслед за скачком цен на железную руду до очередного максимума. Стоимость бумаг Rio Tinto увеличилась на 2%, BHP - на 1,1%, Anglo American - на 1,9%.

Акции Tesco подешевели на 0,9% по итогам торгов в Лондоне. Крупнейший британский продуктовый ритейлер увеличил сопоставимые продажи на 0,2% в первом квартале текущего финансового года, однако отметил, что политическая неопределенность в Великобритании отрицательно сказывается на его показателях.

Цена бумаг Dassault Systemes SE выросла на 2,1%, после того как французский разработчик программного обеспечения объявил о приобретении американской компании Medidata Solutions Inc. за $5,8 млрд. Эта сделка станет крупнейшей в истории Dassault, заявил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Паскаль Далоз.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG прибавили 0,4%, так как компания сообщила об успешном испытании препарата Rituxan.

Акции Ferguson Plc подскочили в цене на 5,9% после сообщения о том, что фонд Trian Fund Management LP приобрел 6%-ную долю в британском поставщике стройматериалов.

Капитализация испанской Inditex SA увеличилась на 0,4%. Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды в первом финансовом квартале 2019 года увеличил чистую прибыль на 9,9% и получил рекордную выручку.

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