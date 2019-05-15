Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 12:03

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился к 12:44 МСК на 0,34% - до 375,11 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,56%, германский DAX - на 0,46%. Испанский IBEX 35 потерял 0,34%, итальянский FTSE MIB - 0,92%.

Как стало известно в среду из окончательных данных Статуправления Евросоюза, экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2019 года выросла на 0,4% относительно предыдущего квартала и увеличилась на 1,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и с прогнозами рынка.

ВВП Германии в январе-марте повысился на 0,4% в поквартальном выражении и на 0,7% в годовом с поправкой на число рабочих дней. Показатели также оказались на уровне прогнозов.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 1,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и повысились на 0,4% относительно марта. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 0,3%, и аналитики в среднем не ожидали их пересмотра.

Также инвесторы реагируют на китайские макроэкономические статданные, указавшие на замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж в стране в апреле.

Как сообщалось, темпы роста объемов промышленного производства в КНР в прошлом месяце составили 5,4% относительно апреля 2018 года после подъема на 8,5% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 6,5%.

Тем временем розничные продажи выросли в апреле на 7,2% в годовом выражении, тогда как в марте повышение составляло 8,7%. Аналитики ожидали лишь незначительного замедления роста, до 8,6%.

Худшую динамику среди отраслевых подындексов, входящих в расчет индикатора Stoxx 600, показывают акции автопроизводителей, тогда как бумаги строительных компаний и производителей материалов дорожают.

Цена бумаг Volkswagen AG опустилась на 3,6%, энергетической компании E.ON - на 5,8%, производителя товаров класса "люкс" LVMH - на 0,9%, банков ING Groep и BNP Paribas - на 2,4% и 1,7% соответственно.

Акции RWE AG дорожают на 3,5%. Германская энергетическая компания увеличила скорректированную прибыль в первом квартале в 3,5 раза, до 273 млн евро, и подтвердила годовой прогноз основных финпоказателей.

Котировки бумаг второго по величине банка во Франции Credit Agricole SA снижаются на 2,7% на новости, что банк сократил чистую прибыль в прошлом квартале сильнее прогнозов рынка.

Цена акций Pirelli SpA опускается на 0,8%. Итальянский шинный концерн в январе-марте увеличил прибыль сильнее ожиданий рынка (до 101,4 млн евро), однако ухудшил прогноз роста выручки на текущий год.

Стоимость бумаг французского оператора спутниковой связи Eutelsat Communications упала на 5,3% после того, как компания ухудшила прогноз выручки на текущий финансовый год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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