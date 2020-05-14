Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 11:24

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы резко снижаются в четверг на опасениях, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:59 МСК опустился на 1,73% - до 328,19 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 2,2%, германский DAX - на 1,7%, французский CAC - на 1,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,4% и 1,8% соответственно.

Страны мира постепенно возобновляют экономическую активность, однако инвесторы опасаются, что кривая заболеваемости выровнялась, но не снижается, оставляя правительствам государств мало маневров в случае ускорения роста новых заражений, пишет MarketWatch.

Тревоги по поводу темпов восстановления экономики усилились в связи с комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который сказал накануне, что американским властям потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, не прошли даром.

Директор по макростратегии State Street Global Markets в Азиатско-Тихоокеанском регионе Двифор Эванс сказал, что "крайне негативные" комментарии Пауэлла оказали на рынки давление.

По словам эксперта, которого цитирует Dow Jones, председатель ФРС фактически "попросил политической помощи" в виде увеличения государственных расходов.

Участники рынка также следят за новостями по поводу разногласий США и Китая.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов рассмотреть вариант со введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем в правительстве Китая приступили к подготовке мер привлечения к ответственности некоторых американских юридических и физических лиц, которые в связи с пандемией коронавируса развернули антикитайскую пропагандистскую кампанию, сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на источники.

Опубликованные в четверг статданные свидетельствуют, что инфляция в Германии в апреле обновила минимум с 2016 года.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении по сравнению с 1,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это минимальные темпы роста с ноября 2016 года.

Относительно марта потребительские цены в прошлом месяце повысились на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Jeronimo Martins дешевеют почти на 11%, поскольку оператор супермаркетов в Португалии, Польше и Колумбии сократил дивиденды и отозвал прогноз финансовых показателей.

Цена акций Straumann Group падает на 10,2%. Швейцарский производитель зубных имплантов сообщил о сокращении 660 сотрудников.

Бумаги Hargreaves Lansdown растут на 5,5%, поскольку британская инвестиционная платформа отчиталась о хороших результатах за первый квартал.

Акции Deutsche Telekom дорожают на 0,6%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале благодаря хорошим показателям в США и Германии.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV дешевеют на 2,1%. Итало-американская компания отказалась от выплаты дивидендов за 2019 год. Аналогичное решение приняла и французская PSA Group. Цена бумаг Peugeot снижается на 4,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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