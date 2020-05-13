Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 11:39

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду вслед за резким падением рынка акций США накануне на фоне опасений инвесторов относительно сроков восстановления экономик после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:53 МСК опустился на 1,5% - до 335,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 1,18%, германский DAX - на 1,76%, французский CAC - на 1,98%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,53% и 1,45% соответственно.

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады. Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции.

В США индексы после роста в начале торгов во вторник завершили день максимальным падением с начала мая, потеряв 1,9-2,1%.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если Штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Экономика Великобритании в первом квартале упала на 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное падение за 11 лет, вызванное приостановкой работы компаний и самоизоляцией населения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Относительно января-марта 2019 года снижение ВВП составило 1,6%, что является самым значительным спадом за десять лет.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - соответственно на 2,5% в поквартальном выражении и на 2,1% в годовом, сообщает Trading Economics.

Также ONS сообщило в среду, что промышленное производство в марте рухнуло на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое существенное сокращение с января 1971 года.

Падение в годовом выражении составило 8,2%. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 5,6% и второго - на 9,3%.

"По мере того, как различные экономики начинают постепенно снимать карантинные меры, усиливаются опасения, что вторая волна инфекций заставит политиков нажать на тормоза и положит конец волне оптимизма, благодаря которой фондовые рынки отошли от мартовских минимумов", - отмечает старший рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Акции Commerzbank AG на торгах в среду теряют в цене около 5%. Второй по величине банк Германии отчитался о чистом убытке в первом квартале 2020 года на фоне роста отчислений в резервы на возможные потери по ссудам из-за пандемии коронавируса.

Котировки акций A.P. Moeller-Maersk A/S падают на 5,6%. Датская транспортно-логистическая компания в первом квартале получила чистую прибыль лучше ожиданий аналитиков, но предупредила о возможности резкого падения объемов бизнеса во втором квартале.

Бумаги туроператора TUI AG подешевели на 1,9%. Компания увеличила убыток в последнем квартале и сообщила, что планирует постепенно возобновить туристическую деятельность, приостановленную из-за коронавируса, но также может сократить до 8 тыс. рабочих мест.

Акции Carnival PLC и InterContinental Hotels Group PLC подешевели на 7,6% и 6,7%, тогда как котировки акций авиаперевозчиков easyJet.com и International Consolidated Airlines Group SA снизились на 4,6% и 3,1% соответственно.

Рыночная стоимость ABN Amro Bank NV сократилась на 7,4%. Нидерландский банк зафиксировал чистый убыток на фоне отчислений в резервы под обесценение в размере 1,11 млрд евро из-за пандемии.

Капитализация Sage Group PLC повысилась на 3%. Британский разработчик программного обеспечения сообщил о росте доналоговой прибыли в первом полугодии 2020 финансового года на 39% благодаря увеличению выручки от подписок на ПО.

Служба финансово-экономической информации

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