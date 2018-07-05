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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 8:14 05.07.2018 - 08:14

Токио. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в четверг на ожиданиях скорого вступления в силу пошлин на импорт китайских товаров в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,99%, более широкий Topix - на 1,17%.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,24%, китайский Shanghai Composite - на 0,84%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,47%.

Основным фактором для инвесторов остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. В частности, пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

"Это знак того, что Китай не хочет эскалации торгового конфликта, - говорит аналитик IG Asia Pte Цзиньги Пан. - Рынок в целом ожидает введения американских пошлин, и тогда Китай окажется между молотом и наковальней".

Акции китайского банка ICBC падают на 4,5%, Bank of China - на 6%, страховщика AIA Group - на 1,3%.

Тем временем капитализация CK Hutchison Holdings растет на 1,8%. Ранее компания достигла соглашения о приобретении 50% в совместном итальянском бизнесе Wind Tre у компании VEON за 2,45 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

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