Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 8:15

Нью-Йорк. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин не могут согласовать условия возобновления переговоров после того, как на выходных вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай.

Также участники рынка оценивали статданные из США.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Несмотря на повышение, число заявок остается на очень низком уровне.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies снизилась в цене по итогам торгов на 3,4%, причем в ходе сессии падение достигало 14%. Финпоказатели компании оказались лучше прогнозов рынка в прошлом квартале, однако ожидаемый компанией убыток в текущем квартале превзошел прогнозы.

Котировки бумаг Ciena Corp. опустились на 3,8%, хотя американский поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий обнародовал отчетность за прошлый финансовый квартал, которая существенно превзошла ожидания экспертов.

Рыночная стоимость ювелирной компании Signet Jewelers взлетела на 27% на фоне сильных квартальных показателей.

Цена бумаг ИТ-компании Palo Alto Networks, продемонстрировавшей лучшие, чем ожидалось, прибыль и выручку в прошлом квартале, увеличилась на 5,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 сентября увеличился на 372,68 пункта (1,41%) и составил 26728,15 пункта. Рост индикатора стал максимальным за три недели.

Standard & Poor's 500 повысился на 38,22 пункта (1,3%) - до 2976 пунктов.

Nasdaq Composite прибавил 139,95 пункта (1,75%) и составил 8116,83 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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