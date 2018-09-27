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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:41 27.09.2018 - 18:41

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли к завершению торгов в четверг, несмотря на разворачивающуюся в Италии драму, сообщает MarketWatch.

Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита.

При этом позитивом для настроений европейских инвесторов стал подъем на американском рынке акций, поддержанный хорошей статистикой и экономическими прогнозами.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов на 0,35% и достиг 386,38 пункта, что является максимальным уровнем за последний месяц. При этом четырнадцать из девятнадцати отраслевых групп продемонстрировали подъем, лидером стал нефтегазовый сектор.

Британский индикатор FTSE 100 за день вырос на 0,45%, германский DAX - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,01% и французский CAC 40 - на 0,5%.

В то же время итальянский индекс FTSE MIB упал на 0,62%.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания в среду повысила прогноз роста ВВП США на 2018 до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%. Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%.

Также американский ЦБ на сентябрьском заседании увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых.

Отказ от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей" в коммюнике по итогам заседания не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, "это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями" ФРС.

Министерство торговли США в четверг сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Это максимальные темпы подъема с третьего квартала 2014 года.

Новости из Италии способствуют ослаблению единой европейской валюты.

Евро реагирует на спекуляции о том, что дефицит бюджета Италии может быть более значительным, чем ожидается, отмечает Родриго Кэтрилл, отвечающий за валютную стратегию в National Australia Bank.

Акции итальянских банков подешевели в четверг, в том числе Intesa Sanpaolo - на 1,2%, UniCredit - на 1,9% и Banco BPM - на 0,4%.

Бумаги UBS AG потеряли в цене 0,5%. Главный исполнительный директор швейцарского банка Серджио Эрмотти заявил, что торговые споры негативно сказываются на настрое клиентов банка. Этот фактор оказывает давление на показатели выручки от торговых операций в азиатском подразделении UBS, занимающемся управлением активов состоятельных граждан.

В то же время капитализация Hennes & Mauritz (H&M) взлетела более чем на 11%. Шведский ритейлер сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 19% на фоне высоких расходов на развитие онлайн-операций, а также внедрение новой логистической системы. H&M, однако заявил, что его усилия в плане реорганизации операций начинают приносить плоды.

Котировки акций ThyssenKrupp подскочили на 9,9% после того, как крупнейшая сталелитейная компания Германии объявила о намерении разделить свои операции на две части.

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