Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 12:06

Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, акции многих производителей потребительских товаров дешевеют на слабой отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:37 МСК слабо изменился и составляет 389,62 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,19%, французский CAC 40 - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,45%, итальянский FTSE MIB - на 0,54%. Германский DAX прибавил 0,21%.

В пятницу большинство европейских бирж будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

В четверг внимание рынка обращено на европейские статданные и корпоративную отчетность.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Великобритании в марте увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, показатель зафиксировал подъем по итогам третьего месяца подряд.

Относительно марта 2018 года продажи подскочили на 6,7% - максимальными темпами с октября 2016 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и подъем второго на 4,6%.

Тем временем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле снизился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте, хотя аналитики ожидали увеличения показателя до 51,8 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,5 пункта, чуть слабее прогнозов, а в сфере услуг показатель упал до 52,5 с 53,3 пункта.

В Германии сводный PMI вырос с 51,4 до 52,1 пункта, во Франции - с 48,9 до 50 пунктов, то есть до отметки, являющейся водоразделом между сокращением и ростом деловой активности.

Цена акций Kering SA падает на 3%. Французская холдинговая компания, владеющая известными модными брендами, увеличила сопоставимые продажи в первом квартале на 20% в годовом выражении, а ее выручка повысилась до 3,79 млрд евро, лишь немного превзойдя прогнозы рынка.

Котировки бумаг другого производителя товаров класса "люкс", французской LVMH, снижаются на 1%.

Тем временем стоимость акций Nestle, крупнейшего производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, растет на 1,1% на новости, что компания увеличила выручку в первом квартале на 4,3% благодаря повышению продаж кормов для домашних животных, а также улучшению показателей в Северной Америке.

В январе-марте выручка Nestle составила 22,183 млрд швейцарских франков ($21,98 млрд) по сравнению с 21,264 млрд франков за аналогичный период прошлого года.

Рыночная стоимость Unilever, одного из ведущих мировых производителей потребительских товаров повседневного спроса, поднялась на 3,3%. В первом квартале этого года британо-нидерландский концерн увеличил выручку на 3,1% благодаря росту сопоставимых продаж на 1,2%.

йй вч *

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