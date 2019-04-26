Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 12:58

Лондон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, инвесторы следят за насыщенным сезоном корпоративной отчетности и ждут статданных из США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:24 МСК увеличился на 0,04% - до 390,31 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,21%, французский CAC 40 вырос на 0,15%, германский DAX - на 0,09%. Испанский IBEX 35 потерял 0,07%, итальянский FTSE MIB - 0,3%.

В пятницу в 15:30 МСК министерство торговли США опубликует предварительную оценку роста экономики страны в первом квартале. По оценкам экспертов, американский ВВП в январе-марте вырос на 2,3% в пересчете на годовые темпы после роста на 2,2% в четвертом квартале прошлого года.

Многие аналитики, включая руководство Федеральной резервной системы (ФРС), полагают, что экономический рост в Штатах ускорится во втором полугодии после довольно слабого начала года.

Акции французской нефтедобывающей компании Total S.A. дешевеют на 0,7% на фоне падения цен на нефть. Между тем ранее компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в первом квартале на 18%, до $3,111 млрд, благодаря повышению добычи нефти и газа на 9% - до рекордных 2,946 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Котировки акций Royal Dutch Shell снижаются на 1%, BP Plc - на 1,6%.

Цена бумаг Deutsche Bank падает на 3,9%, несмотря на то, что банк зафиксировал резкое увеличение чистой прибыли в январе-марте, а его выручка хоть и снизилась, но оказалась лучше прогнозов.

Стоимость акций Daimler AG снижается на 0,1% после того, как германский автомобилестроительный концерн сообщил о сокращении прибыли, выручки и продаж автомобилей в прошлом квартале.

Курс бумаг Renault SA растет на 3,7% на слухах, что французский автомобилестроительный концерн планирует предложить партнеру по альянсу Nissan Motor Co. объединить компании в рамках новой холдинговой структуры.

Как пишет MarketWatch со ссылкой на источники, Renault предлагает поделить доли в холдинговой компании поровну и обеспечить равное представительство двух фирм в правлении новой структуры.

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