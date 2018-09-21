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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 13:17 21.09.2018 - 13:17

Токио. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы выросли в пятницу, китайский рынок завершил как сессию, так и всю неделю максимальным скачком более чем за два года благодаря сигналам того, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны.

Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине, пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру. Он также заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.

Также китайские власти обнародовали ряд мер, призванных поддержать потенциал внутреннего потребления.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

Индикатор акций 300 крупнейших компаний, торгующихся в Шанхае и Шэньчжэне, подскочил на 3% - это самый существенный скачок с мая 2016 года, пишет Financial Times. Существенно подорожали акции авиакомпаний и автопроизводителей.

Индекс Shanghai Composite взлетел к закрытию рынка на 2,5%, по итогам недели его значение увеличилось на 4,3%, также максимальными темпами с 2016 года, благодаря росту во всех сегментах - от банков и брокерских компаний до производителей продуктов. Наиболее значительный скачок был отмечен в сегменте финансовых компаний - 4,2%.

Индикатор акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге - Hang Seng China Enterprises - вырос на 2,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Другие рынки региона также выросли в пятницу: японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, более широкий Topix - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%.

"Обещание КНР поддержать потребление и открывать финансовый сектор спровоцировали краткосрочный рост спроса на акции китайских компаний", - отмечает аналитик KGI Securities в Шанхае Кен Чэнь.

Котировки акций китайских финансовых компаний подорожали в пятницу. Стоимость бумаг China Construction Bank подскочила на 5,3%, страховой компании Ping An на 4,2%.

Акции интернет-гиганта Tencent выросли в цене на 3,2% по итогам торгов в Гонконге.

В то же время бумаги нефтекомпании CNOOC подешевели на 3,7% на фоне снижения цен на нефть.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказало ослабление иены относительно доллара США. На этом фоне подорожали акции экспортеров: Kyocera - на 3,9%, TDK - на 3,8%.

Кроме того, выросли котировки акции финансовых и металлургических компаний. Стоимость бумаг Japan Post Insurance подскочила на 2,2%, Pacific Metals - на 4,4%, Mitsui Mining & Smelting - на 5,9%.

Японский Nikkei 225 прибавил 3,4% с начала недели, Topix завершил неделю максимальным подъемом с июля 2016 года - 4,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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