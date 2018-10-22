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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 13:04 22.10.2018 - 13:04

Токио. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Китайский фондовый рынок вырос в понедельник максимальными темпами с марта 2016 года на сигналах о том, что Пекин готов принимать меры для поддержки ослабляющегося экономического подъема.

Фондовый индекс Shanghai Composite подскочил по итогам торгов на 4,1%, Shenzhen Composite - взлетел на 4,9%.

Оптимизм, связанный с Китаем, поддержал и другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,3%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%, также опустился индийский фондовый индикатор S&P BSE Sensex.

В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал. Согласно отчету ГСУ, китайская экономика в минувшем квартале выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет.

В тот же день Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы.

В выходные появились новые данные о готовности Китая поддерживать экономику.

Так, в субботу министерство финансов КНР и Государственное налоговое управление обнародовали предварительный план снижения налога на доходы физических лиц, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотечному кредиту и так далее, сообщило госинформагентство "Синьхуа".

В воскресенье "Синьхуа" опубликовало обращение председателя КНР к частным предпринимателям, в котором Си Цзиньпин пообещал "твердую" поддержку частному бизнесу в стране.

Кроме того, фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня опубликовали на своих сайтах информацию о планах поддержки компаний, акции которых торгуются на биржах. Шанхайская биржа намерена стимулировать компании к увеличению дивидендов, а их крупных акционеров, увеличивать доли, с целью повышения доверия рынков.

Кроме того, Шанхайская биржа будет активнее содействовать сделкам M&A между компаниями.

Фондовая биржа Шэньчжэня намерена активнее реформировать подразделение ChiNext и оказывать поддержку технологическим компаниями.

Акции компаний потребительского сектора стали лидерами подъема в понедельник: бумаги ритейлера Yonghui Superstores выросли в цене на 6,1%, Jiangsu Yanghe Brewery - на 4,9%, Inner Mongolia Yili - на 5,7%, производителя алкоголя Moutai - на 3,4%.

"Заявления и действия китайских властей на данный момент можно считать достаточными", - отмечает управляющий Miyuan Investments в Пекине Вэйнин Чэнь.

"Тем не менее, остаются ожидания, что Пекин на этом не остановится, учитывая, что экономические данные нельзя назвать оптимистичными", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Японский рынок вырос в понедельник вслед за котировками акций химкомпаний и производителей электроники.

Стоимость бумаг Shiseido увеличилась на 4,3%, Kao - на 1,1%, Tokyo Electron - на 2,2%, Murata Manufacturing - на 1,6%.

Банк Японии в понедельник опубликовал полугодовой обзор финансовой системы, в котором отметил, что местные банки, по его мнению, успешно справляются с рекордным по длительности периодом монетарного стимулирования.

Объемы банковского кредитования продолжают расти и поддерживают экономику, отмечается в обзоре.

Японский ЦБ сохранил оценку финансовой системы, как "в целом стабильной".

Сдерживающим фактором для южнокорейского рынка акций в понедельник стало заявление главы Центробанка страны о намерении ужесточить кредитно-денежную политику в следующем месяце.

"Если экономика не будет существенно подорвана, мы оценим, стоит или нет прибегнуть к превентивному подъему ставки", - заявил Лу Чжуйоль, выступая в аудиторском комитете парламента.

В ходе заседания, прошедшего на прошлой неделе, южнокорейский ЦБ не стал менять ставку, но понизил прогнозы роста ВВП, пишет MarketWatch.

Служба финансово-экономической информации

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