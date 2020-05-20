Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 16:25

Нью-Йорк. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно повышаются в ходе торгов в среду, поддержку рынку в том числе оказывают хорошие результаты ритейлеров.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися постепенного возобновления экономической активности в штатах США и ситуации с распространением коронавируса.

"С учетом приближения летнего периода, когда вирус может ослабеть, и продолжающихся испытаний вакцины, вероятно, поддержку фондовому рынку может оказать что-то помимо вливания ликвидности и бюджетных стимулов", - отмечает стратег Leuthold Group Джим Полсен, которого цитирует CNBC.

Рынок, похоже не отреагировал на жесткую риторику президента США Дональда Трампа в отношении Китая.

"Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех кроме Китая в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

Накануне состоялись выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе, и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Цена акций Moderna снижается на 1,4%. По итогам торгов во вторник капитализация компании сократилась на 10,4%.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) дешевеют на 0,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сократила чистую прибыль, но увеличила выручку и сопоставимые продажи в первом квартале 2020 финансового года.

Цена бумаг Lowe's Cos. (SPB: LOW) растет на 1,8%. Владелец второй по величине сети магазинов товаров для дома в США увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Акции Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. дорожают на 2,5%, хотя американская круизная компания по итогам первого квартала получила чистый убыток на фоне приостановки всех круизов в условиях пандемии.

Бумаги Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) прибавляют 7,2%. Крупнейший производитель мотоциклов в США на этой неделе возобновляет работу заводов в условиях сниженного объема производства, при этом компания ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) уменьшается на 0,1%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров перестанет продавать в США и Канаде детскую присыпку на основе талька, которая стала причиной многочисленных судебных исков к компании.

Котировки акций Halliburton Co. (SPB: HAL) растут на 6,5%. Вторая по величине нефтесервисная компания мира и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли сократила размер квартальных дивидендов на 75%.

Акции McKesson Corp. (SPB: MCK) дешевеют на 0,7%. Прибыль и выручка дистрибьютора лекарств превзошли ожидания экспертов, тогда как годовой прогноз оказался слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 МСК поднялся на 372,06 пункта (1,54%) - до 24578,92 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 48,88 пункта (1,67%) и составил 2971,82 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 172,41 пункта (1,88%) - до 9357,52 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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