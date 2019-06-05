Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 8:22

Нью-Йорк. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли во вторник максимальными темпами с января текущего года, Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов.

Поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

"Возможность того, что ФРС может вступить в игру и снизить ставки, несет облегчение рынкам и инвесторам, - отмечает аналитик Voya Investment Management Кэрин Кавана. - Кроме того, рынок акций сейчас перепродан, учитывая его падение за последние сессии".

"Поэтому, отсутствие плохих новостей с торгового "фронта" одновременно с заявлением главы ФРС о готовности спасти экономику США, если это потребуется, оказалось достаточно для ралли на рынке акций", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ситуация в мировой торговле остается в фокусе внимания инвесторов: Китай и США продолжают обвинять друг друга в провале торговых переговоров, тогда как Мексика надеется избежать введения Вашингтоном пошлин на ввоз товаров из этой страны.

В понедельник Штаты заявили об искажении Пекином причин, которые привели к тупиковой ситуации в переговорах.

Китайские власти предпочли "начать игру в обвинения, искажая историю переговорного процесса между двумя странами", говорится в совместном заявлении офиса торгового представителя и Минфина США, опубликованном в ответ на заявления КНР.

Как сообщалось, в документе, обнародованном Пекином в минувшие выходные, ответственность за провал торговых переговоров возложена на Вашингтон. Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения", отметив, что не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам".

Во вторник, однако, китайский Минторг распространил сообщение, в котором заявил, что сторонам следует преодолевать торговые разногласия "в рамках диалога и консультаций".

Тем временем министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил перед началом второго дня официальных переговоров с США, что оценивает в 80% вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары с 10 июня. "Я думаю, мы придем к общей позиции", - цитирует М.Эбрарда агентство Bloomberg.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также выразил уверенность в заключении соглашения со Штатами, которое позволит избежать введения пошлин, до следующей недели.

Котировки акций автопроизводителей подорожали на оптимизме в отношении переговоров Вашингтона и Мехико. Стоимость бумаг General Motors подскочила на 6%, Ford - на 3,2%.

Акции Citigroup выросли в цене на 5,2%, Bank of America - на 4,7%, JPMorgan - на 3,1%.

Бумаги крупных технологических компаний восстановились во вторник после резкого падения котировок накануне. Бумаги Alphabet прибавили в цене 1,5%, Apple - 3,7%, Amazon - 2,2%, Facebook - на 2%.

По данным СМИ, министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия (FTC) США ведут подготовку к масштабным проверкам крупнейших высокотехнологичных компаний страны, подозревая их в нарушении антимонопольного законодательства.

В первую очередь проверки могут коснуться Google и Facebook, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, Минюст возглавит возможные расследования против Google и Apple, тогда как FTC получила карт-бланш на проверку Facebook и Amazon. Эти сообщения привели к существенному падению котировок акций технологических компаний в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 512,4 пункта (2,06%) и составил 25332,18 пункта.

Standard & Poor's 500 подскочил на 58,82 пункта (2,14%) - до 2803,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 194,1 пункта (2,65%) и составил 7527,12 пункта.

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