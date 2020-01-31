Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 6:41

Нью-Йорк. 31 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, развернулись вверх ближе к концу торгов и закрылись в положительной зоне.

Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса из Китая на рост мировой экономики, сосредоточив свое внимание на позитивной финансовой отчетности ряда компаний, включая Microsoft Corp. и Coca-Cola Co., пишет MarketWatch.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили мнение Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что экономика США продолжает устойчиво расширяться.

Согласно предварительному отчету министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2019 года выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, темпы подъема остались на уровне третьего квартала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение американского ВВП в четвертом квартале на 2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс. - до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 223 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 4 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели, до 215 тыс.

Акции Facebook Inc. подешевели к закрытию сессии на 6,1%, Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам четвертого квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий, но не сумела развеять опасения инвесторов по поводу перспектив своего роста.

Цена бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) снизилась на 6,7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в четвертом квартале зафиксировала рост скорректированной прибыли на уровне прогнозов, но выручка оказалась немного хуже, чем ожидалось.

Бумаги Verizon Communications Inc., второго по величине в США оператора телефонной связи, потеряли в цене 0,3%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале немного не дотянула до прогнозов аналитиков, тогда как выручка слегка превзошла ожидания благодаря росту числа клиентов беспроводной связи.

Котировки акций PayPal Holdings Inc. поднялись на 0,4%. Американская платежная система увеличила выручку в четвертом квартале, но ее прибыль снизилась, и компании опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз на 2020 год.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. выросла на 2,8%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, при этом показатели превзошли ожидания экспертов.

Капитализация Tesla Inc. подскочила на 10,3%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в четвертом квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов.

Акции Coca-Cola Co. подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2019 года, причем выручка превзошла прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 124,99 пункта (0,43%) - до 28859,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 10,26 пункта (0,31%) - до 3283,66 пункта.

Nasdaq Composite поднялся за день на 23,77 пункта (0,26%), составив 9298,93 пункта.

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