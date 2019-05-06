Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 7:30

Нью-Йорк. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным статданным по рынку труда, повысившим оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США.

Nasdaq Composite увеличился до рекордного уровня на фоне скачка стоимости акций Amazon.com.

За минувшую неделю Nasdaq и S&P 500 выросли на 0,2%, Dow Jones снизился на 0,1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США теряют порядка 2% на торгах в понедельник в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о намерении Вашингтона поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% уже в пятницу.

Согласно отчету министерства труда США, обнародованному в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в апреле 2019 года увеличилось на 263 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, в марте количество рабочих мест выросло на 189 тыс., а не на 196 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест в апреле на 190 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце упала до 3,6%, обновив минимум с 1969 года. В марте показатель составил 3,8%, и эксперты не ожидали его изменения.

В то же время темпы роста зарплат оказались более слабыми, чем ожидалось. Показатель средней почасовой оплаты труда в США в апреле увеличился на 0,2% относительно марта и на 3,2% в годовом выражении. Рост обоих показателей остался на мартовском уровне и оказался слабее ожиданий рынка, составлявших соответственно 0,3% и 3,3%.

Отчет Минтруда показывает, что американский рынок труда способен расти, поддерживая экономику США и при этом не провоцируя усиление инфляции, отмечают эксперты. Это, по их мнению, говорит в пользу плана Федрезерва "проявить терпение" в принятии решений относительно уровня базовой процентной ставки в будущем.

"Это еще один громкий и четкий сигнал о том, что американская экономика действительно находится в хорошем состоянии. Рынок труда, зарплаты, прибыли и умеренная инфляция - по всем этим пунктам можно ставить плюсы", - говорит аналитик E-Trade Financial Corp. Майк Лёвенгарт.

Акции Amazon.com подорожали по итогам торгов в пятницу на 3,2%. Американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил CNBC, что его инвесткомпания Berkshire Hathaway Inc. приобрела долю в Amazon.

У.Баффет отметил, что решение об инвестициях принял не он, а один из портфельных управляющих Berkshire - Тед Уэшлер или Тодд Коумз.

"Я был идиотом, что не покупал акции Amazon", - сказал он.

Акции Berkshire прибавили в цене 1,1% по итогам торгов.

Цена бумаг United States Steel Corp. (US Steel) взлетела на 17% благодаря сильной отчетности американской сталелитейной компании за минувший квартал.

Акции разработчика видеоигр Activision Blizzard потеряли в цене 4,8%. Отчетность компании за первый квартал показала, что число активных пользователей производителя видеоигр снизилось примерно на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Стоимость бумаг Tesla увеличилась на 4,5%. Производитель электромобилей привлек $2,35 млрд за счет размещения акций и облигаций - больше, чем планировал изначально.

Цена акций компании Beyond Meat, производителя растительных заменителей мяса, увеличилась по итогам торгов в пятницу на 1,6%. На дебютных торгах, состоявшихся в четверг, акции компании подорожали на 163%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 197,16 пункта (0,75%) и составил 26504,95 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 28,12 пункта (0,96%) - до 2945,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 127,22 пункта (1,58%) и составил 8164 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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