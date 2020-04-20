Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 7:18

Нью-Йорк. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones впервые с 10 марта завершил торги выше отметки в 24000 пунктов.

Основные индексы прибавили более 25% по сравнению с минимальными отметками, зафиксированными в марте, пишет CNBC.

Поддержку рынку оказали новости о том, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Исследователи медицинского центра Чикагского университета сообщили о "быстром выздоровлении" 125 пациентов с COVID-19, принимавших экспериментальный препарат remdesivir, пишут СМИ.

"Слишком рано говорить, что все в порядке, но это демонстрирует, что коронавирус - проблема в области здравоохранения, и она требует решения в области здравоохранения", - отмечает аналитик State Street Global Advisors Майкл Арон.

В то же время представитель Чикагского университета отметил, что делать какие-либо выводы на основе этих результатов преждевременно.

"Частичные данные о продолжающихся клинических исследованиях по определению неполные, и на их основе не должны делаться выводы о безопасности или эффективности потенциального способа лечения", - приводит его слова MarketWatch.

Оптимизм инвесторов также связан с заявлением президента США Дональда Трампа, который считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что власти штатов, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы.

Акции Gilead Sciences в пятницу подорожали на 9,7%.

Котировки Boeing Co. (SPB: BA) повысились на 14,7% после падения на 8% накануне. В четверг вечером авиастроительный концерн сообщил, что со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.

Стоимость Procter & Gamble Co. (SPB: PG) выросла на 2,6%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года. При этом рост продаж P&G в США стал лучшим за несколько десятилетий.

Бумаги Altria Group (SPB: MO) Inc., одной из крупнейших табачных компаний мира, подорожали на 1,1%. Компания объявила в пятницу о том, что главный исполнительный директор и председатель Говард Уиллард ушел в отставку с 14 апреля. Новым CEO был назначен главный финансовый директор Билли Гиффорд. Совет директоров возглавил Томас Фаррелл, который ранее был независимым председательствующим директором.

Помимо этого, Altria заявила, что Уиллард, у которого ранее диагностировали коронавирус, идет на поправку.

Стоимость Ford Motor Co. (SPB: F) выросла на 3,6%. По предварительным данным компании, в первом квартале она получила чистый убыток в $2 млрд и выручку в $34 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль на уровне $278,3 млн при выручке в $35,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 704,81 пункта (2,99%) - до 24242,49 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 75,01 пункта (2,68%), составив 2874,56 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 117,78 пункта (1,38%) - до 8650,14 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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