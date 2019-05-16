Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 8:17

Нью-Йорк. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря сообщениям СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства.

В феврале Трамп пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая.

Источник агентства Bloomberg сообщил в среду, что в ходе заседания членов администрации президента в Белом доме было принято решение отложить введение пошлин на поставки в США европейских автомобилей на срок до 180 дней. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, отметил источник.

Сообщения СМИ были позитивно восприняты рынком, поскольку ослабили опасения трейдеров, связанные с эскалацией торговых конфликтов, пишет MarketWatch.

На этом фоне подорожали акции автопроизводителей: стоимость бумаг Ford Motor выросла на 1,2%, General Motors - на 0,9%.

Президент США Дональд Трамп во вторник несколько смягчил риторику по внешнеторговым переговорам с КНР, назвав нынешнюю ситуацию "мелкой ссорой" с Китаем, и выразил уверенность, что торговое соглашение все же будет подписано.

Ранее он сообщил, что проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

"Трамп попытался преуменьшить значимость торговых противоречий с Китаем, назвав их "мелкой ссорой", благодаря чему, вновь появился осторожный оптимизм, что стороны все же придут к соглашению", - отмечает аналитик FXTM Хан Тань.

"Инвесторы ждут встречи G20, которая пройдет в Японии в следующем месяце, считая это возможным ориентиром для достижения прорыва в торговых отношениях Вашингтона и Пекина", - цитирует эксперта MarketWatch.

Данные министерства торговли США о розничных продажах за апрель, опубликованные в среду, оказались хуже ожиданий рынка. Розничные продажи в США неожиданно снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле не изменились. Эксперты прогнозировали в среднем увеличение на 0,3%.

Тем временем, объем промышленного производства в США в апреле 2019 года упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с мая прошлого года, сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США.

Статданные показывают, что перерабатывающая промышленность теряет импульс к росту в условиях торговой войны с Китаем, которая привела к повышению стоимости сырья и затруднила принятие деловых решений, отмечают эксперты. Последние действия Штатов, по их мнению, усугубят эти проблемы.

Производство автомобилей и деталей к ним в США в апреле упало на 2,6%, промышленного оборудования - также на 2,6%, компьютеров и электроники - на 0,5%, потребительских товаров - на 1,2%.

Акции Macy's подешевели на 0,5%. Чистая прибыль ритейлера в первом квартале снизилась на 2%, до $136 млн, или $0,44 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,33 на акцию. В то же время квартальная выручка Macy's, составившая $5,5 млрд, оказалась хуже консенсус-прогноза ($5,53 млрд).

Стоимость ADR Alibaba увеличилась на 1,6%. Китайский интернет-гигант увеличил выручку на 51% как в четвертом финансовом квартале, так и по итогам всего фингода, но предупредил о замедлении темпов роста в этом году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 115,97 пункта (0,45%) и составил 25648,02 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,55 пункта (0,58%) - до 2850,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,65 пункта (1,13%) и составил 7822,15 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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