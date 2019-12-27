Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 7:17

Нью-Йорк. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 9000 пунктов, на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период. Объем торгов, однако, оставался невысоким, учитывая, что некоторые биржи, в том числе в Европе, Гонконге и Австралии, были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Оптимизм участников рынка также поддержал отчет Mastercard Spending Pulse, согласно которому розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс., до 222 тыс., минимума за три недели. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 235 тыс., а не 234 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 14 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс.

Акции Amazon.com Inc., крупнейшего в мире интернет-ритейлера, подскочили в цене на 4,45%, до $1868,77, максимального уровня закрытия с 31 июля, после того как компания зафиксировала рекордный сезон праздничных покупок в этом году.

Цена бумаг американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. практически не изменилась, хотя компания отчиталась о росте продаж в праздничный период на 1-3% в годовом выражении, несмотря на ухудшение показателей в Японии и Гонконге.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla Inc. выросли на 1,3% благодаря повышению их ценового ориентира аналитиком Wedbush.

Котировки акций Boeing Co. снизились почти на 1%. В понедельник компания объявила об отставке главного исполнительного директора авиаконцерна Денниса Мюленбурга, его место с 13 января 2020 года займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрытию торгов в четверг поднялся на 105,94 пункта (0,37%) и составил 28621,39 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,53 пункта (0,51%) - до 3239,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 69,51 пункта (0,78%) и составил 9022,39 пункта. Индекс впервые в истории превысил психологически важную отметку в 9000 пунктов.

С начала года Dow Jones вырос на 22,69%, Standard & Poor's - на 29,24%, Nasdaq - на 35,98%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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