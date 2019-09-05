Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 7:41

Нью-Йорк. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду на фоне увеличения аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Кроме того, опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономика США в августе продолжила расти теми же "сдержанными" (modest) темпами, что и ранее в этом году.

"Несмотря на то, что опасения, связанные с введением пошлин и неопределенностью в торговой сфере остаются, большинство представителей бизнеса сохраняет оптимизм относительно краткосрочных перспектив экономики", - отмечается в обзоре.

Позитивный тон в среду задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

Массовые протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало повод для оптимизма инвесторам, опасающимся, что позиции Гонконга, как глобального финансового центра, могут пошатнуться, пишет MarketWatch. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng в среду подскочил на 3,9%.

Тем временем, события в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit).

Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

"Оптимизм в отношении политических событий вернул инвесторам аппетит к риску после падения фондового рынка США накануне", - отмечает аналитик ActivTrades Пьер Вейрэ.

В центре внимания трейдеров остаются заявления Федеральной резервной системы (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил об ухудшении прогноза для американской экономики, отметив, что Федрезерв "будет действовать должным образом для поддержания экономического подъема".

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в своем выступлении в Торонто сообщил, что внимательно следит за ситуацией, опасаясь появления признаков того, что слабые экономические статданные начинают сказываться на поведении потребителей.

Акции United Airlines выросли в цене 0,9% в среду. Авиакомпания подтвердила прогнозы на третий квартал, несмотря на ожидаемое снижение спроса на авиаперевозки в Китае.

Тем временем, JetBlue Airways понизила прогноз для ключевого финансового показателя - выручки в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю), отметив, в частности, последствия урагана "Дориан". Этот показатель снизится на 2% в третьем квартале или, в лучшем случае, будет стабильным, прогнозируют в JetBlue. Стоимость акций упала на 4,5%.

Стоимость бумаг Starbucks Corp. упала на 0,7% после того, как сеть кофеен сообщила, что, ожидает замедления темпов роста прибыли в 2020 финансовом году, который стартует в октябре 2019 года.

Акции Michaels Cos. взлетели в цене на 11,8% благодаря сильной отчетности сети магазинов декоративно-прикладного искусства за второй финансовый квартал, а также позитивному прогнозу на весь фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 237,45 пункта (0,91%) и составил 26355,47 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 31,51 пункта (1,08%) - до 2937,78 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 102,72 пунктов (1,3%) - до 7976,88 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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