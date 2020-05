Нью-Йорк. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживал взлет нефтяных цен и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса.

Фьючерс WTI на июнь во вторник подорожал более чем на 20%, продемонстрировав рост пятый день подряд на фоне постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI прибавила в цене 29%, пишет CNBC.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания. Однако он отметил, что власти штата ожидали более значительного сокращения.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек. Акции Pfizer во вторник подорожали на 2,4%.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2020 года составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $44 млрд с предварительно объявленных $39,9 млрд в феврале.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.

Капитализация производителям растительных заменителей мяса Beyond Meat во вторник взлетела на 5,3%. Компания в первом квартале получила чистую прибыль в $1,8 млн против чистого убытка в $6,6 млн годом ранее. Выручка подскочила почти в два с половиной раза - до $97,1 млн. Отчетность компании была опубликована после закрытия торгов.

Бумаги Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. подешевели на 1,2%. Компания отчиталась о чистом убытке в $9,2 млрд, или $14,25 на акцию, по сравнению с $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,16 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $0,25 на акцию. Квартальная выручка упала до $25,215 млрд с $28,253 млрд в прошлом году при консенсус-прогнозе в $27,1 млрд.

Стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) уменьшилась на 0,9%. Итало-американский автомобилестроительный концерн отчитался о получении чистого убытка в 1,694 млрд евро по итогам первого квартала. Глобальные продажи FCA сократились на 21%, до 818 тыс. автомашин.

Котировки Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упали на 16,2%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что компания наняла консалтинговую фирму FTI Consulting (SPB: FCN) Inc. в преддверии возможного начала процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 133,33 пункта (0,56%) - до 23883,09 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,7 пункта (0,9%) и составил 2868,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 98,41 пункта (1,13%) - до 8809,12 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй мв тг*

SPB$#&: FCN, MPC, PFE

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!