Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов.

Участники рынка внимательно следили за выступлением Трампа, после того как на прошлой неделе американский лидер заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

По сообщениям СМИ, Трамп может также объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода. В мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

Акции Walt Disney Co., крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, подорожали на 1,3% в день запуска ее нового стримингового сервиса Disney+, несмотря на сообщения некоторых пользователей о проблемах с доступом к нему.

Цена бумаг Facebook Inc. выросла на 2,6%, после того как компания объявила о запуске собственной платежной системы, которая будет доступна в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Бумаги Kemet Corp. подорожали на 12,9% на фоне новостей о том, что тайваньский производитель электронных компонентов Yageo Corp. планирует приобрести американского конкурента за $1,8 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, завершится во второй половине 2020 года.

Капитализация Craft Brew Alliance Inc. взлетела на 121,4%, после того как крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) сообщила, что планирует купить не принадлежащую ей долю акций производителя крафтового пива в размере около 70% по цене $16,5 за акцию. На текущий момент AB InBev владеет долей в Craft Brew Alliance в размере 31,2%. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2020 году.

Котировки акций Tyson Foods Inc. выросли на 7,5%, несмотря на то, что американский производитель питания сократил чистую прибыль почти на треть в четвертом финансовом квартале, в частности, из-за пожара на одном из его крупнейших предприятий по переработке говядины.

Акции жилищно-строительной компании D.R. Horton Inc. прибавили в цене 3,1%, так как она отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финансовом квартале и дала благоприятный прогноз выручки на 2020 год.

Рыночная стоимость Dean Foods Co., крупнейшего в США производителя молочной продукции, поднялась на 2,3%, после того как компания подала добровольное прошение о защите в рамках кодекса США о банкротстве.

Капитализация CBS Corp. уменьшилась на 3,6%. Медиакомпания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, но ее выручка не оправдала прогнозов.

Котировки акций Advance Auto Parts Inc. упали на 7,5%. Прибыль и выручка ритейлера автомобильных запчастей превзошли прогнозы в третьем квартале, но сопоставимые продажи оказались хуже ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник практически не изменился и составил 27691,49 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,83 пункта (0,16%) - до 3091,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 21,81 пункта (0,26%) и составил 8486,09 пункта.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов достигли новых сессионных рекордов.

ва вч пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!