Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 установил новый рекорд закрытия, после того как Федеральная резервная система (ФРС) объявила об очередном снижении ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале, однако показатель превзошел прогнозы.

Экономика США в третьем квартале выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 2% в апреле-июне текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Хороший настрой американцев способствовал тому, что темпы экономического роста ослабли не так сильно, как ожидалось. Потребительские расходы повысились более чем достаточно для того, чтобы компенсировать спад корпоративных инвестиций, вызванный падением нефтяных котировок и продолжающейся торговой войной между Штатами и Китаем, отмечает MarketWatch.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 125 тыс. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 120 тыс.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, было создано 93 тыс. новых рабочих мест вместо 135 тыс., о которых сообщалось ранее.

Участники рынка также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности.

Акции General Electric подскочили на 11,5%. Американский промышленный конгломерат сократил в третьем квартале чистый убыток в 2,4 раза. Кроме того, компания ожидает, что в этом году свободный денежный поток может составить до $2 млрд. Ранее этот показатель оценивался от минус $1 млрд до плюс $1 млрд.

Стоимость бумаг Yum! Brands упала на 5,8%. Американский оператор ресторанов отчитался о снижении прибыли в третьем квартале 2019 года, причем падение оказалось сильнее, чем ожидали аналитики.

Бумаги Advanced Micro Devices прибавили в цене 0,3%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал участников рынка.

Акции Moody's подешевели почти на 1%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании, владеющей одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в третьем квартале 2019 года выросли, превысив ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 115,27пункта (0,43%) и составил 27186,69, пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 9,88 пункта (0,33%) - до рекордной отметки в 3046,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,12 пункта (0,33%) и составил 8303,98 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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