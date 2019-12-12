Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 6:41

Нью-Йорк. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду, прервав двухдневную череду снижений; участники рынка оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжали следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

"Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate), - говорится в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой".

При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ускорение роста потребительских цен в США в ноябре до максимума за год. Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в октябре и достигла максимальных темпов за последний год. Потребительские цены увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

Тем временем участники рынка надеются на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Внимание инвесторов также направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся в четверг.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Опубликованный в среду прогноз телеканала Sky News показал, что консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в 650-местном парламенте, что на 21 место больше, чем на выборах 2017 года. Лейбористы, вероятно, смогут получить 231 место.

Акции American Eagle Outfitters Inc. подешевели на 6,7% на фоне публикации ритейлером слабого прогноза на четвертый квартал.

Цена бумаг Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, снизилась на 1,8%, так как компания опубликовала целевые показатели на 2020 год, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги United Natural Foods Inc. упали на 28,4% после того как американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания отчитался об убытке в первом квартале 2020 финансового года в размере $7,21 на акцию, что на 38 центов больше, чем годом ранее.

Стоимость акций Children's Place Inc. снизилась на 23,2% после публикации отчетности. Скорректированная прибыль ритейлера превзошла прогнозы в третьем квартале 2019 финансового года, но компания сообщила, что ожидает падения продаж по итогам года примерно на 3%.

Рыночная стоимость AT&T Inc. повысилась на 0,3%, после того как американская телекоммуникационная компания объявила о планах сократить расходы на $1,5 млрд в следующем году и провести обратный выкуп 100 млн акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 29,58 пункта (0,11%) и составил 27911,30 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 9,11 пункта (0,29%) - до 3141,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 37,87 пункта (0,44%) и составил 8654,05 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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