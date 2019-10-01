Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 9:08

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок вырос в последнюю торговую сессию календарного месяца и третьего квартала, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Тем не менее, это позволило ослабить беспокойство по поводу усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в преддверии очередного раунда торговых переговоров.

Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Внимание инвесторов также было приковано к политической ситуации в США - в частности, к перспективе импичмента Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на прошлой неделе о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Поводом для этого послужило сообщение сотрудника разведки, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В еще одном документе информатора, распространенном комитетом по разведке Палаты представителей, говорится, что Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Акции Apple подорожали на 2,4%, до $223,97, в результате чего капитализация компании вновь превысила $1 трлн, так как аналитики JPMorgan повысили ценовой ориентир бумаг Apple до $265 с $242, спрогнозировав лучшие, чем ожидалось, продажи новых моделей iPhone 11.

Котировки бумаг Blackstone Group Inc., глобального лидера в сфере инвестиций в недвижимость, снизились на 2,7% на фоне новостей о покупке американских логистических активов инвесткомпании Colony Capital Inc. за $5,9 млрд с учетом долга. Портфель приобретаемых Blackstone активов включает 465 промышленных складов общей площадью порядка 60 млн квадратных футов (5,6 млн квадратных метров) в 26 штатах США, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Бумаги американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. потеряли в цене 0,5%. Как стало известно на прошлой неделе, компания проиграла суд о нарушениях трудового законодательства. Ее обязали выплатить компенсацию уволенному сотруднику и публично огласить решение суда рабочим завода.

Акции Xcel Energy Inc. подешевели на 0,7% после того, как компании сообщила, что регулирующие органы отклонили просьбу дочерней компании о приобретении Mankato Energy Center.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 96,58 пункта (0,36%) и составил 26916,83 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 14,95 пункта (0,5%) - до 2976,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,71 пункта (0,75%) и составил 7999,34 пункта.

С начала сентября Dow повысился на 2%, S&P - на 1,7%, Nasdaq - на 0,5%. По итогам квартала Dow и S&P 500 прибавили по 1,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!