Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 7:10

Нью-Йорк. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в минусе, несмотря на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина относительно торговой сделки двух стран.

Трамп заявил в пятницу, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле.

"У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (Си Цзиньпин - ИФ) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я", - сказал президент США в эфире телеканала Fox News.

Ранее Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области.

"Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

Китайский руководитель, однако, отметил: "При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны".

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

В четверг Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Опубликованные в пятницу статданные указали на неожиданное улучшение доверия потребителей в США в этом месяце. Индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 96,8 пункта - максимальной отметки за последние четыре месяца, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В октябре его значение составляло 95,5 пункта. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем не ожидали пересмотра показателя с предварительно объявленных 95,7 пункта.

Акции американской сети универмагов Nordstrom Inc. подскочили на 10,6% благодаря сильной квартальной отчетности. Прибыль компании в третьем квартале превзошла прогнозы Уолл-стрит.

Цена бумаг Tesla Inc. снизилась на 6,1%. В четверг вечером американский производитель электромобилей представил свой новый электрокар - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс. Компания начала принимать предзаказы на своем сайте, однако не уточнила срок поступления пикапа в продажу. Производство Cybertruck начнется в 2021 году.

Бумаги производителя продуктов питания J.M. Smucker & Co. подорожали на 4,1%, несмотря на слабую квартальную отчетность. Компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке во втором финансовом квартале и понизила прогноз на текущий фингод.

Котировки акций сети магазинов обуви Foot Locker Inc. опустились на 2,9%. Прибыль и сопоставимые продажи компании в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка, тогда как выручка немного не дотянула до прогнозов.

Акции Apple Inc. потеряли в цене 0,1%. Агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, что поставки беспроводных наушников Apple AirPods, как ожидается, увеличатся вдвое в 2019 году, до 90 млн штук. Это, в частности, обусловлено "гораздо более высоким", чем ожидалось, спросом на более дорогую модель в линейке AirPods - AirPods Pro, которую компания представила в октябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 109,33 пункта (0,39%) и составил 27875,6 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,75 пункта (0,22%) - до 3110,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 13,67 пункта (0,16%) и составил 8519,88 пункта.

По итогам недели Dow Jones снизился на 0,5% после роста на протяжении четырех недель подряд, согласно данным Dow Jones Market Data. Индекс Standard & Poor's 500, который демонстрировал рост на протяжении шести недель подряд, потерял 0,3%. Nasdaq также опустился на 0,3% за неделю после роста на протяжении семи недель подряд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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