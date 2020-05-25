Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:10

Нью-Йорк. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу.

Однако основные индикаторы завершили неделю уверенным ростом. Значение Dow Jones повысилось на 3,3%, что стало максимальным ростом с недели, завершившейся 9 апреля, пишет CNBC. S&P 500 и Nasdaq также прибавили более 3%.

В начале недели рост фондового рынка США поддерживали новости о положительных результатах первой фазы испытания на людях вакцины против коронавируса, разработанной американской Moderna Inc. (SPB: MRNA) В пятницу врач-инфекционист Энтони Фаучи сказал, что он "осторожно оптимистичен" по поводу вакцины, которую разрабатывает компания.

Помимо этого, Фаучи заявил CNBC, что поддерживает смягчение ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой заболевания. По его словам, слишком длительное поддержание этих мер может "нанести невосполнимый ущерб, включая последствия для здоровья".

"Поэтому были разработаны рекомендации, чтобы города и штаты могли начать вновь открываться", - добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что власти не будут "закрывать страну" в случае второй волны коронавируса.

Однако к концу недели оптимизм инвесторов ослаб из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Помимо этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП, что страна впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

Акции биотехнологической компании Moderna Inc. в пятницу подорожали на 2,9%.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) также прибавили в цене 2,9%. Чистая прибыль компании по итогам квартала, завершившегося 26 апреля, выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения спроса на компьютерные игры, а также перехода многих людей на дистанционную работу и обучение в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость Deere & Co. (SPB: DE) снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования сократил прибыль и выручку во втором квартале текущего финансового года на фоне перебоев в работе, связанных с пандемией коронавируса, однако оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Котировки International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) снизились на 0,6%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг объявил о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании. Компания не уточнила, насколько масштабными будут сокращения.

Капитализация Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. уменьшилась на 1,5%. Ритейлер товаров для дома сообщил, что планирует возобновить работу 600 магазинов, включая 500 в Северной Америке, а также вернуть на работу 11 тыс. сотрудников, которые были отправлены в отпуска из-за приостановки деятельности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 8,96 пункта (0,04%) - до 24465,16 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 6,94 пункта (0,24%) и составил 2955,45 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 39,71 пункта (0,43%) - до 9324,59 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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