Нью-Йорк. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы заметно повысились по итогам торгов в пятницу на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае.

При этом индикатор Nasdaq Composite в ходе торгов достигал рекордно высокой отметки - 9842,49 пункта, однако до нового рекорда на закрытие торгов ему не хватило 3,1 пункта, отмечает MarketWatch.

С начала года Nasdaq вырос на 9,3%, в то время как Dow Jones отыграл значительную часть потерь после падения на 34,6% и достиг отметки на 5% ниже по сравнению с началом текущего года. S&P 500 с начала года снизился на 1,1%, хотя ранее его падение достигало 30,3%.

Безработица в США в мае упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, показали в пятницу данные министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы до 19,8%, сообщает Trading Economics.

"Эти данные подтверждают, что экономика идет на поправку, а люди возвращаются на работу после временной безработицы", - отметил главный инвестиционный стратег Allianz Investment Management Чарльз Рипли.

В то же время аналитики предупреждают, что улучшение ситуации на рынке труда может помешать усилиям по принятию нового пакта экономических стимулов.

Меры финансовой помощи пострадавшим из-за пандемии предприятиям позволили поддержать экономику и акции, котировки которых обрушились в конце марта. По сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов объемом $1 трлн или более.

С начала кризиса, вызванного коронавирусом, правительство страны влило в экономику примерно $3 трлн, чтобы сгладить последствия пандемии.

В лидерах роста в пятницу оказались энергетические компании. Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 8,1%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. - на 33,7%.

Среди компонентов индекса Dow Jones больше всего подорожали акции Boeing Co. (SPB: BA), цена которых выросла на 11,5%. За прошедший месяц капитализация компании увеличилась почти на 65% на фоне надежд на восстановление авиаперевозок, отмечает аналитик Cowen Кай фон Румор, которого цитирует Barron's. Однако эксперт предупреждает, что проблема с самолетами 737 MAX снова начнет оказывать влияние на настроения инвесторов по мере спада кризиса, вызванного COVID-19. Новые задержки с получением разрешений на полеты 737 MAX или поставками клиентам могут повлиять на стоимость Boeing.

Котировки American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочили в пятницу на 11,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 8,5%. Акции круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и Carnival Corp. (SPB: CCL) прибавили в цене 14,5% и 16,4% соответственно. Капитализация еще одного представителя отрасли Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd увеличилась на 20,4%.

Стоимость американской Broadcom (SPB: AVGO) Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросла на 2,7%. Прибыль и выручка компании во втором квартале 2020 финансового года в целом совпали с оценками аналитиков Уолл-стрит, как и прогноз компании на текущий квартал.

Бумаги американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. подешевели на 14,2%. Выручка компании по итогам первого квартала 2021 финансового года выросла на 50% - до $201,650 млн. Эксперты в среднем прогнозировали $186,2 млн. Скорректированный убыток Slack в минувшем квартале составил 2 цента на акцию против 23 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне 6 центов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта (2,62%) и составил 3193,93 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 198,27 пункта (2,06%) - до 9814,08 пункта.

