Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 7:55

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу уверенным ростом на позитивных статданных из Китая, а также хорошей отчетности банков JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. за первый квартал.

Китай резко увеличил экспорт в марте 2019 года, сократив при этом объем импорта, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, импорт рухнул на 7,6%.

"Рост китайского экспорта очень воодушевляет, поскольку показывает, что спрос на товары из КНР остается сильным, несмотря на замедление темпов глобального экономического роста", - отмечает аналитик CMC Markets Майк Хьюсон.

Тем временем, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в марте увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Эксперты в среднем ожидали менее существенного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.

Эти данные показывают, что усилия китайских властей по поддержке роста объемов кредитования, приносят плоды, отмечают аналитики.

Акции JPMorgan прибавили в цене 4,7%. Чистая прибыль и выручка крупнейшего банка США по объему активов в первом квартале 2019 года превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Wells Fargo снизилась на 2,7%, хотя лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США увеличил чистую прибыль и сократил выручку в первом квартале 2019 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов.

Сильные результаты банков, особенно крупнейшего банка страны - JPMorgan - указывают на "гибкость американской экономики", отмечает аналитик New England Investment & Retirement Group Том Кеннеди.

Глава JPMorgan Джеймс Даймон заявил в пятницу, что "несмотря на геополитическую неопределенность, экономика США продолжает расти, занятость и зарплаты увеличиваются, инфляция остается умеренной, финансовые рынки - здоровыми, а потребительское и деловое доверие - сильными".

Акции Chevron Corp., объявившей в пятницу о покупке конкурирующей Anadarko Petroleum за $33 млрд, потеряли 4,9%. Цена бумаг Anadarko Petroleum взлетела на 32%. Chevron намерена оплатить сделку денежными средствами и акциями: за каждую бумагу Anadarko их владельцы получат по 0,3869 акции Chevron и $16,25. Сумма сделки с учетом долга Anadarko составит порядка $50 млрд.

Стоимость бумаг Walt Disney подскочила на 11,5%. Компания сообщила, что 12 ноября 2019 года запустит в США стриминговый видеосервис Disney+, подписка на который будет стоить $6,99 в месяц, или $69 сразу за год. Это существенно ниже тарифов конкурирующей Netflix, наиболее популярный план которой стоит $13 в месяц, однако Disney+ будет иметь более узкий охват - он сфокусируется на семейных шоу и фильмах.

Акции Netflix потеряли в цене около 4,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 269,25 пункта (1,03%) и составил 26412,3 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,09 пункта (0,66%) - до 2907,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 36,8 пункта (0,46%) и составил 7984,16 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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