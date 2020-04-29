Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 7:55

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Инвесторы оценивали финансовую отчетность ряда американских компаний, а также планы некоторых штатов по снятию карантинных мер.

О постепенной отмене мер объявили, в частности, Огайо и Вашингтон, пишет MarketWatch. Штат Вашингтон с 5 мая смягчит ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе.

В то же время директор Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во вторник предостерёг власти против преждевременного ослабления ограниченных мер, отметив, что оно "может вернуть нас туда же, где бы были несколько недель назад".

Тем временем во вторник началось двухдневное заседание ФРС, которое должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезевра Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, он попытается заверить инвесторов и общественность в том, что регулятор продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией на нефтяном рынке. Во вторник стоимость июньского фьючерса на нефть WTI снизилась на 3,4% после падения на 25% накануне на фоне сообщения United States Oil Fund о намерении продать июньские контракты.

"Нынешнее расхождение между фондовым и нефтяным рынком возможно связано с перспективами принятия центральными банками новых стимулирующих мер, после того как Банк Японии вчера отменил лимит на выкуп гособлигаций, и в преддверии заседаний ФРС, которое стартует сегодня, и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который соберется в четверг", - отметил главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch.

Стоимость акций крупных технологических компаний во вторник снизилась в преддверии публикации их отчетности за первый квартал. Бумаги Alphabet (SPB: GOOG) Inc. подешевели на 3%. Уже после закрытия торгов компания отчиталась о росте выручки в январе-марте на 13% - до $41,1 млрд.

Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) опустились на 2,5%, Amazon.com (SPB: AMZN) - на 2,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,6%. Компания планируют опубликовать финансовую отчетность позже на этой неделе.

Цена акций 3M подскочила на 2,6%, после того как компания, производящая товары широкого потребления, включая респираторы, отчиталась о превысивших прогнозы аналитиков чистой прибыли и выручке по итогам первого квартала. Чистая прибыль 3M в январе-марте выросла до $1,29 млрд, или $2,22 в расчете на акцию, с $891 млн, или $1,51 на акцию, годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 2,7% - до $8,08 млрд. Однако компания отозвала прогноз на 2020 год из-за неопределенности, связанной с пандемией.

Капитализация PepsiCo Inc. (SPB: PEP) увеличивается на 1,4%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале текущего года и отозвал годовой прогноз в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 0,9%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний отчиталась о получении чистого убытка в первом квартале на фоне пандемии, а также сообщила о снижении планов приемки самолетов Boeing-737 MAX в текущем году. Southwest Airlines также объявила о размещении на бирже 55 млн обычных акций и облигаций объемом $1 млрд.

Стоимость производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar (SPB: CAT) снизилась на 0,2%. Компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в первом квартале 2020 года, однако выручка оказалась хуже, чем ожидалось.

Капитализация United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. уменьшилась на 6%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в первом квартале сократила скорректированную прибыль до уровня, который оказался ниже ожиданий экспертов. Компания объявила о приостановке обратного выкупа акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 32,23 пункта (0,13%) - до 24101,55 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 15,09 пункта (0,52%), составив 2863,39 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 122,43 пункта (1,4%) - до 8607,73 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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SPB$#&: AAPL, AMZN, CAT, FB, GOOG, LUV, PEP, UPS

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