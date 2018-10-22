Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:01 22.10.2018 - 08:01

Нью-Йорк. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабым и разнонаправленным движением, "быки" не смогли отстоять подъем, отмечавшийся в начале торгов.

Позитивные факторы, в том числе новости из Китая, а также сильная корпоративная отчетность были нивелированы слабыми статданными по рынку жилья США.

По итогам недели Dow Jones прибавил 0,4%, S&P 500 оказался в незначительном плюсе, Nasdaq снизился на 0,6%.

Пятничные торги совпали с годовщиной "черного понедельника": ровно 31 год назад - 19 октября 1987 года - был зафиксирован самый резкий в истории США обвал рынка акций. В этот день Dow Jones рухнул на 22,6% - столь существенное падение в процентном выражении в настоящее время означало бы снижение индекса более чем на 5700 пунктов, пишет MarketWatch.

Фондовый рынок США открылся ростом в пятницу, инвесторы позитивно отреагировали на заявления китайских регуляторов о том, что финансовые риски под контролем.

В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал. Согласно отчету ГСУ, китайская экономика в минувшем квартале выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы.

На этом фоне фондовый рынок КНР вырос в пятницу максимальными темпами за два месяца, восстановившись с самых низких отметок за 4 года.

Заявления китайских регуляторов несколько ослабили беспокойство инвесторов, опасавшихся, что ослабление экономики страны может оказать давление на другие emerging markets, а затем и на развитые рынки, включая США.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Ранее стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался принимать участие в форуме Future Investment Initiative, известном как "Давос в пустыне", который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября.

Данные Национальной ассоциации риелторов США, опубликованные в пятницу, указали на падение продаж на вторичном рынке жилья до минимального уровня с ноября 2015 года. Сентябрьский показатель упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,15 млн домов в пересчете на годовые темпы.

"Слабые данные по рынку жилья подтолкнули вниз фондовый рынок", - отмечает аналитик E-Trade Майк Лёвенгарт.

Акции PayPal Holdings Inc. подорожали на 9,4% по итогам торгов в пятницу после улучшения платежным сервисом прогноза на четвертый квартал.

Стоимость бумаг компании DowDuPont опустилась на 1,9%. Компания, образованная в результате слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co., сообщила, что намерена произвести списание стоимости активов на сумму $4,6 млрд в связи с ухудшением прогнозов прибыли и выручки в сельскохозяйственном подразделении.

Акции American Express, квартальная прибыль которой превзошла прогнозы рынка, прибавили в цене 3,8%. Компания также улучшила прогноз выручки на текущий год.

Капитализация American International Group опустилась на 2,9%. Американский страховщик сообщил, что его показатели в третьем квартале 2018 года будут включать доналоговые расходы в размере $1,7 млрд, связанные со стихийными бедствиями, включая ураган "Флоренс" и тайфуны в Японии.

Акции Procter & Gamble подорожали на 8,8% на сильной квартальной отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 64,89 пункта (0,26%) и составил 25444,34 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1 пункт (0,04%) - до 2767,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 36,11 пункта (0,48%) и составил 7449,03 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер