Нью-Йорк. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг вслед за акциями технологических компаний.

На рынках сохраняется неопределенность относительно перспектив развития бизнеса после пандемии коронавируса, однако, несмотря на пессимистичные экономические данные, инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний технологического сектора, пишет MarketWatch.

Бумаги Amazon (SPB: AMZN).com Inc. и Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 4,4% и 2,9% соответственно, подтолкнув вверх индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Улучшению настроений на мировых рынках также содействовали усилия властей в Европе и США по возобновлению экономической деятельности, приостановленной из-за пандемии.

Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill.

"Мы делаем все, что можем, для защиты жителей наших штатов и замедления темпов распространения COVID-19 и мы намерены работать вместе с целью смягчить экономический кризис, вызванный вирусом в нашем регионе", - говорится в совместном заявлении губернаторов коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

Он добавил, что США завершают работу над планом по активизации экономики страны на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Экономическая активность во всех двенадцати округах США резко упала в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федрезерв отмечает, что все регионы сообщили о сохранении крайне высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации, но большинство ожидает ухудшения в ближайшие несколько месяцев. Большинство округов заявили о сокращении производства, но указали на значительные различия между отраслями.

Распространение коронавируса привело к снижению занятости по всей стране, во многих округах очень сильному, а заработная плата не увеличилась ни в одном округе.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе видеопрезентации для местных деловых кругов и общественных лидеров, что экономика США может начать восстанавливаться в третьем квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно перспектив ее роста.

Он затруднился ответить, насколько активным будет это восстановление и повлечет ли оно за собой изменение структуры экономики. По его словам, следующие несколько месяцев станут ключевыми для компаний, которые пытаются понять, достаточно ли у них денежных средств для того, чтобы выжить в условиях приостановки экономической активности на фоне пандемии коронавируса.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн. Однако показатель превысил 5 млн третью недели подряд.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 6,615 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 6,606 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок: респонденты Bloomberg предполагали в среднем их сокращение до 5,5 млн, Trading Economics - до 5,25 млн.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель упал до минимума с июля 2019 года. При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек снизилось на 3,4% - до 1,564 млн. Ранее сообщалось об уменьшении показателя на 1,5% - до 1,599 млн домов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.

Индекс производственной активности Филадельфии в апреле рухнул до минимума с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минус 56,5 пункта по сравнению с минус 12,7 пункта в марте. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 30 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 37,5 пункта.

Акции BlackRock (SPB: BLK) Inc. подорожали на 3,6%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2020 года сильнее ожиданий, однако рост выручки превысил прогнозы.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS), одного из крупнейших банков США, снизилась на 0,1%. Банк зафиксировал падение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2020 года, на который пришлось начало кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Бумаги Bank of New York Mellon (SPB: BK) Corp., крупнейшего в мире банка-кастодиана, прибавили в цене 4,4%. Банк сообщил о росте чистой прибыли в первом квартале на 3,7%.

Котировки акций сети аптек Rite Aid Corp. рухнули на 21,1%. Компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке в четвертом квартале.

Рыночная стоимость J.C. Penney Co. выросла на 7,3% после падения на 27,1% днем ранее. Владелец американской сети универмагов отменил выплату купонного дохода по облигациям в размере $12 млн, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) подскочили на 18%. Результаты сети мебельных магазинов превзошли ожидания рынка в четвертом финансовом квартале, но компания предупредила, что пока не может дать прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подорожали на 3,6%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о повышении квартальных дивидендов на 8%.

Капитализация Abbott Laboratories (SPB: ABT) увеличилась на 5,6%. Квартальные выручка компании и прибыль в расчете на акцию превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на негативное влияние COVID-19 на бизнес.

Бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. прибавили в цене 1,3%. Американская телекоммуникационная компания объявила о приобретении сервиса видеоконференций BlueJeans Network Inc. - конкурента ставшей очень популярной в условиях пандемии коронавируса платформы Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc.

Котировки акций Starbucks (SPB: SBUX) Corp. также поднялись на 1,3%. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен сообщил, что со следующего месяца начнет постепенно открывать "значительное" число своих заведений в США, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Акции Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. подорожали на 0,4%. Американская гостиничная сеть сообщила, что выручка в расчете на номер (RevPAR), по предварительным оценкам, снизилась на 22-24% в первом квартале на фоне пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 33,33 пункта (0,14%) - до 23537,68 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 16,19 пункта (0,58%), составив 2799,55 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 139,19 пункта (1,66%) - до 8532,36 пункта.

