Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 6:59

Нью-Йорк. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе торгов. При этом индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 завершил пятую неделю подряд в плюсе.

Поддержку рынку оказали сообщения о рекордных розничных продажах в США в праздничный период, а также оптимистичные статданные из Китая.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило в пятницу, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Тем временем розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету Mastercard Spending Pulse, опубликованному в четверг. Онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В центре внимания участников рынка остаются торговые договоренности США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Акции Tesla подешевели на 0,13%. В пятницу стало известно, что первые 15 автомобилей Tesla, собранные в Китае, будут переданы ее сотрудникам уже 30 декабря.

Цена бумаг Apple снизилась на 0,04% после роста на 2% днем ранее на фоне оптимизма по поводу устойчивых показателей компании в Китае.

Бумаги Amazon.com прибавили в цене 0,06%. В четверг акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера подскочили в цене на 4,45%, до $1868,77, максимального уровня закрытия с 31 июля, после того как компания зафиксировала рекордный сезон праздничных покупок в этом году.

Акции Comcast подорожали на 0,29% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке стриминговой компании Xumo.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 23,87 пункта (0,08%) и составил 28645,26 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,11 пункта (0,003%) - до 3240,02 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 15,77 пункта (0,17%) и составил 9006,62 пункта. Индекс прервал рост, продолжавшийся 11 дней, но остался выше отметки в 9000 пунктов, которую он впервые в истории преодолел в четверг.

С начала года Dow Jones вырос на 22,8%, Standard & Poor's - на 29,25%, Nasdaq - на 35,74%.

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