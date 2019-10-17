Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 8:06

Нью-Йорк. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением, давление на рынок оказали слабые данные о розничных продажах в США и опасения относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Опубликованные в среду статистические данные указали на падение розничных продаж в США впервые за 7 месяцев.

Розничные продажи в сентябре 2019 года снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Падение было отмечено впервые с февраля. Эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж в США в сентябре на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Один из основных показателей рецессии - снижение розничных продаж три месяца подряд, так что сегодня экономике был нанесен первый удар", - сказал главный экономист MUFG Крис Рапки, которого цитирует MarketWatch.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в октябре, возросла до 90% в среду после публикации статданных по сравнению с 78% во вторник, показали данные CME Group.

Инвесторы также анализировали региональный обзор ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Согласно ему, экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых (slight) до "сдержанных" (modest). Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Рынок продолжил следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

Акции Bank of America подорожали на 1,48%. Второй по величине активов банк США сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года из-за списаний, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг General Motors увеличилась на 1,08% на новостях о том, что руководство компании и профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключили предварительное соглашение, касающееся нового трудового договора.

Бумаги MGM Resorts International потеряли 1,6%. Компания сообщила о продаже двух казино в центре Лас-Вегаса, включая знаменитый отель-казино Bellagio, в рамках двух отдельных сделок.

Акции United Airlines Holdings прибавили в цене 2,07%. Холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, отчиталась о превысившей ожидания прибыли в третьем квартале и улучшила прогноз на 2019 год в целом благодаря росту спроса на воздушные перевозки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 22,82 пункта (0,08%) - до 27001,98 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,99 пункта (0,2%), составив 2989,69 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 24,52 пункта (0,3%) - до 8124,18 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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