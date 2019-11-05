Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 6:40

Нью-Йорк. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности.

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

При этом Росс заявил в интервью Bloomberg TV, что соглашение, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске, отметил Росс.

"Рынок успокоился в связи с рядом различных факторов", - отмечает старший портфельный управляющий Globalt Investment Кит Бучанан, которого цитирует MarketWatch.

"Опасения, касающиеся торговли, ослабевают, а, если говорить о корпоративной отчетности, прогнозы на следующий год выглядят лучше, чем мы боялись", - говорит эксперт.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

Стоимость акций Berkshire Hathaway выросла на 1%, поскольку инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила чистую прибыль в третьем квартале текущего года.

Акции BlackBerry выросли на 2,2%, так как аналитики Bank of America Merrill Lynch улучшили ценовой ориентир для бумаг компании.

Тем временем бумаги Under Armour упали на 18,9%, поскольку компания ухудшила прогноз выручки на 2019 год и сообщила о федеральном расследовании, касающемся ее практик бухгалтерского учета.

Котировки акций Uber Technologies снизились на 0,9% в преддверии квартальных результатов компании, которые были опубликованы после закрытия торгов.

Бумаги McDonald's подешевели на 2,7% на новостях о том, что совет директоров компании отправил в отставку президента и главного исполнительного директора Стива Истербрука из-за служебного романа.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 114,75 пункта (0,42%) и составил 27462,11 пункта, обновив максимум, достигнутый в середине июля.

Standard & Poor's 500 вырос на 11,36 пункта (0,37%) - до 3078,27 пункта.

Nasdaq Composite набрал 46,8 пункта (0,56%) и составил 8433,2 пункта.

Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили на рекордных пиках вторую сессию подряд, отмечает MarketWatch. По итогам торгов в пятницу они достигли новых максимумов после публикации статданных по рынку труда США.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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