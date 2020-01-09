Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 6:56

Нью-Йорк. 9 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных значений после комментариев президента США Дональда Трампа относительно конфликта с Ираном.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), изначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках.

Между тем трейдеров, похоже, успокоили слова президента США Дональда Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Улучшению настроений на рынке также способствовали статистические данные.

Отраслевая организация ADP и Moody's Analytics сообщили, что число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 202 тыс. Экономисты, опрошенные Econoday, в среднем ожидали роста показателя на 157 тыс.

Акции Boeing подешевели на 1,75%. Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду при вылете из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Бумаги Lennar выросли на 0,79%, поскольку результаты застройщика в четвертом финансовом квартале оказались лучше ожиданий.

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance снизилась на 5,84%, поскольку прибыль сети аптек в первом финансовом квартале упала существеннее, чем ожидали аналитики.

Акции Constellation Brands подорожали на 3,64%. Американский производитель алкогольных напитков получил прибыль и выручку выше ожиданий рынка по итогам третьего квартала 2020 финансового года и улучшил годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 161,41 пункта (0,56%) и составил 28745,09 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 15,87 пункта (0,49%) - до 3253,05 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 60,66 пункта (0,67%) и составил 9129,24 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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