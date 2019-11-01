Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 6:29

Нью-Йорк. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний, давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

"Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп. По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

Опубликованные в четверг статданные указали на рост заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сильнее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс., с пересмотренных 213 тыс. до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали повышения показателя на 3 тыс. с ранее указанных 212 тыс., до 215 тыс.

Тем временем доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,2% по сравнению с августом. Аналитики ожидали повышения доходов и расходов на 0,3%.

Опасения инвесторов, касающиеся торговли США с Китаем, ослабили оптимизм по поводу хорошей отчетности таких крупных компаний, как Facebook и Apple.

Стоимость акций Facebook выросла на 1,8%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам третьего квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Бумаги Apple подорожали на 2,3%. Компания завершила четвертый финансовый квартал с показателями выше ожиданий и дала хороший прогноз на текущий квартал.

Цена бумаг Starbucks повысилась на 0,4%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, отчиталась о прибыли в четвертом квартале текущего финансового года в соответствии с прогнозами рынка, тогда как выручка превзошла ожидания.

Бумаги Kraft Heinz подорожали на 13,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания получил более высокую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале 2019 года.

Стоимость бумаг Altria снизилась на 2,6%. Одна из крупнейших табачных компаний мира отчиталась о получении чистого убытка в третьем квартале текущего года, однако ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 140,46 пункта (0,52%) и составил 27046,23 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 9,21 пункта (0,3%) - до 3037,56 пункта.

Nasdaq Composite потерял 11,62 пункта (0,14%) и составил 8292,36 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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