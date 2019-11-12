Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на сообщении СМИ, касающемся поставок самолетов Boeing 737 MAX, в то время как S&P и Nasdaq снизились по итогам торгов.

Boeing надеется начать поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты самолетов 737 MAX уже в декабре, и по словам источников, Boeing обсуждает с регулятором вопрос о том, может ли компания возобновить отправку этих самолетов клиентам до того, как их пилоты пройдут необходимую подготовку. В соответствии с обсуждаемым планом, авиакомпании не смогут возобновить полеты самолетов 737 MAX до завершения процесса обучения пилотов.

Акции Boeing завершили торги подъемом на 4,55%.

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона.

Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент США.

Рынок также продолжил следить за ситуацией в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Акции General Electric Co. подешевели на 1,48% после роста в течение восьми предыдущих торговых сессий.

Стоимость бумаг Tupperware Brands Corp. снизилась на 1,18% в связи с тем, что компания приостановила выплату дивидендов.

Котировки акций Walgreens Boots Alliance Inc. подскочили на 5,08% на фоне сообщений СМИ о том, что американский фонд прямых инвестиций KKR & Co сделал официальное предложение о приобретении контрольного пакета акций ритейлера.

Акции компании Carbonite, предлагающей решения в области резервного копирования и восстановления данных, подорожали на 24,73% после того, как Open Text Corp. объявила о ее приобретении примерно за $800 млн. Стоимость сделки с учетом долга оценивается в $1,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 10,25 пункта (0,04%) и составил 27691,49 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,07 пункта (0,2%) - до 3087,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 11,04 пункта (0,13%) и составил 8464,28 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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