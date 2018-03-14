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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:31 14.03.2018 - 15:31

Нью-Йорк. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением на торгах в среду.

Накануне трейдеры воспользовались отставкой Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США, повысившей политическую напряженность, чтобы зафиксировать прибыли после подъема фондового рынка в течение нескольких сессий, пишет MarketWatch.

Статданные, опубликованные в среду, указали на отсутствие существенного инфляционного давления в США.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в среду, цены производителей в стране в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,8% в годовом выражении. В январе повышение показателей составило соответственно 0,4% и 2,7%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,1% относительно января и на 2,8% в годовом выражении.

Цены производителей без учета продуктов питания и энергоносители повысились на 2,5% в годовом выражении при ожидавшемся подъеме на 2,6%. Рост показателя в помесячном выражении (0,2%) совпал со средним прогнозом рынка.

Тем временем, розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение в феврале на 0,3%. Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 0,2%, вдвое слабее прогноза. Показатель, из которого исключены машины и бензин, поднялся на 0,3%, как и ожидалось.

"Данные о розничных продажах были слегка разочаровывающими, однако показатель без учета автомобилей и бензина совпал с ожиданиями, - отмечает аналитик Wunderlich Securities Арт Хоган. - Рост цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей в целом совпал с ожиданиями".

"В целом, данные не указывают на замедление экономического роста, а также на риски усиления инфляции", - говорит эксперт.

По словам А.Хогана, политическая волатильность остается фактором риска для рынка акций.

"Уже есть опасения относительно политических ошибок, в том числе, торгового протекционизма", - отмечает А.Хоган.

Акции Ford Motor подорожали в ходе торгов на 3,8% благодаря улучшению оценки бумаг автопроизводителя до "выше рынка" с "ниже рынка" экспертами Morgan Stanley.

Стоимость бумаг оператора сети ювелирных магазинов Signet Jewelers Ltd. упала на 16%, поскольку прогнозы компании на 2019 финансовый год оказались хуже ожиданий рынка. Компания также обнародовала план реструктуризации сроком на три года, включающий экономию на расходах, с целью увеличения инвестиций в развитие бизнеса.

Акции Broadcom Ltd., отозвавшей в среду предложение о покупке американского производителя чипов Qualcomm после решения президента США Дональда Трампа заблокировать сделку, упали в цене на 1,4%.

Цена бумаг United Continental Holdings Inc. снизилась на 0,5%. Авиакомпания подверглась резкой критике из-за гибели на борту собаки, помещенной бортпроводником в отделение для ручной клади.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК 14 марта опустился на 63,98 пункта (0,26%) и составил 24943,05 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,34 пункта (0,01%) - до 2764,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,26 пункта (0,06%) и составил 7515,27 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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