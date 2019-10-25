Нью-Йорк. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно в пятницу, инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний, а также следят за ситуацией вокруг Brexit и развитием торговых переговоров США и Китая.

Корпоративная отчетность остается основным катализатором рынка на этой неделе, пишет MarketWatch. Более 38% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои отчеты за третий квартал, по данным FactSet. Из них результаты 78% превзошли ожидания аналитиков.

Инвесторы также внимательно следят за новостями, касающимися международной торговли и выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку они могут повлиять на состояние мировой экономики.

Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.

Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря. Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании возможности продления Brexit.

Тем временем вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс подчеркнул, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Акции Verizon Communications Inc. дешевеют на 0,2%. Второй по величине в США оператор телефонной связи отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале, чему способствовало увеличение числа сотовых абонентов.

Цена бумаг Amazon.com Inc. упала на 3,7%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер объявил о первом с 2017 года снижении квартальной прибыли, а также предупредил, что и в четвертом квартале 2019 года его прибыль уменьшится.

Бумаги Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, подскочили на 6,6%. Компания сократила чистую прибыль в третьем квартале, но скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов, и Intel улучшила годовой прогноз.

Котировки акций Boeing Co. снижаются на 0,9%. Как стало известно в пятницу, индонезийские эксперты, расследовавшие катастрофу самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшую в октябре 2018 года, назвали ее причинами недостатки системы управления полетом в самолете, неадекватное техническое обслуживание, а также слабые навыки ручного пилотирования у экипажа. Boeing заявила, что учитывает рекомендации, указанные в расследовании, и "принимает меры для увеличения безопасности самолетов 737 MAX и предотвращения повторения условий, спровоцировавших авиакатастрофу".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск 25 октября поднялся на 71,95 пункта (0,27%) и составил 26877,48 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,12 пункта (0,04%) - до 3009,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,96 пункта (0,10%) и составил 8177,83 пункта.

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