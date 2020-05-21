Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 16:33

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в четверг, инвесторы, по-видимому, взяли паузу после значительного роста рынка с начала этой недели.

По итогам торгов в среду индексы США повысились на 1,5-2,1%, при этом S&P 500 закрылся на максимальной отметке с начала марта. Поддержку рынку оказали акции технологических компаний, которые существенно подорожали в ходе торгов. Также инвесторов воодушевили квартальные результаты ритейлеров.

Аналитики отмечают, однако, что инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Накануне Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности КНР.

Кроме того, по словам аналитиков, инвесторов немного насторожил консервативный взгляд на перспективы восстановления экономики в опубликованном накануне протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС), хотя он и соответствовал ожиданиям, сформировавшимся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках недавних выступлений.

Как отмечается в протоколе апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), "вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире".

"Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, вызывают резкое снижение экономической активности и падение числа рабочих мест", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что при подготовке к заседанию экономический прогноз сотрудников ФРС "заметно ухудшился" по сравнению с предыдущими оценками, сделанными в марте.

Участники рынка в четверг оценивают новую порцию корпоративных отчетов и последние статистические данные.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,687 млн, а не 2,981 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 581 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,4 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов - на 18,9%, до 4,3 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в мае немного вырос после падения до сорокалетнего минимума месяцем ранее.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до минус 43,1 пункта по сравнению с минус 56,6 пункта в апреле, когда индекс рухнул до минимальной отметки с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Индекс находится в отрицательной зоне третий месяц подряд, что говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 41,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 40 пунктов.

Котировки акций Best Buy Co. (SPB: BBY) в ходе торгов в четверг снижаются на 2,9%. Прибыль, выручка и сопоставимые продажи американского ритейлера электроники сократились в первом квартале текущего финансового года, но не так сильно, как ожидали аналитики.

Акции L Brands Inc. (SPB: LB) подскочили на 13,2%. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, в первом финансовом квартале получила убыток больше прогноза аналитиков и подтвердила, что планирует выделить Bath & Body Works в отдельную компанию.

Цена бумаг Tiffany & Co. (SPB: TIF) поднимается на 0,3%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию.

Бумаги Ford Motor Co. (SPB: F) дорожают на 2,6%. По сообщениям СМИ, американский автопроизводитель в среду был вынужден второй день подряд приостановить работу автосборочного завода в Чикаго из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из поставщиков компании.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снижаются на 0,1%. Компания выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой учтены изменения, произошедшие в жизни людей в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 МСК вырос на 40,51 пункта (0,16%) - до 24616,41 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 1,81 пункта (0,06%) и составил 2969,80 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 27,63 пункта (0,29%) - до 9348,15 пункта.

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